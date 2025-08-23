30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
16
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تهريب بمليارات الدولارات.. الكشف عن شبكة سرية تهرب النفط الإيراني والروسي للصين
Lebanon 24
23-08-2025
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"
البريطانية
في تقرير موسّع عن شبكة سرية معقدة تورطت في تهريب النفط
الإيراني
والروسي والفنزويلي إلى الصين بين عامي 2019 و2024، بقيمة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشبكة شكلت تحديًا مباشرًا للعقوبات الأميركية والأوروبية، وأرست نمطًا جديدًا من التعاون بين الدول الخاضعة للعقوبات الغربية.
Advertisement
بحسب التقرير، قادت العملية شركة إيرانية واجهة تُعرف باسم "أوشن غلوري جاينت"، حيث نجحت في تأمين أسطول يزيد على 30 ناقلة نفط عبر آلية "الرهن البحري" القانونية المعقدة، التي استُخدمت لإخفاء الملكية الحقيقية للسفن. وتولت شركات وهمية مسجلة بأسماء مديرين صينيين إدارة الناقلات، بينما لعب وسطاء سويسريون دورًا في تمرير هذه الصفقات.
وأكدت الصحيفة أن الناقلات استخدمت تكتيكات "الأسطول المظلم" مثل إيقاف أجهزة التتبع، وتغيير الهوية البحرية، وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء مصدر النفط. على سبيل المثال، حمّلت الناقلة Ceres I نحو مليوني برميل من الخام الإيراني من
جزيرة
خرج في تشرين الثاني 2019، قبل أن تعبر مضيق ملقا متجهة إلى الصين. كما نفذت الناقلة Skadi، بين عامي 2022 و2024، عمليات شحن متكررة شملت خام الأورال الروسي والنفط الإيراني.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم نقله عبر هذه الشبكة بلغ نحو 130 مليون برميل، نصفها تقريبًا من
إيران
، و25% من
روسيا
، وأقل من 20% من فنزويلا. فيما انتهى نحو 93% من هذه الكميات في الصين، مما يجعلها المستفيد الأكبر من هذه العمليات..
ويوضح التقرير المطول الذي أوردته الصحيفة أن بكين لم تكن مجرد مشترٍ للنفط الرخيص، بل لاعبًا استراتيجيًا يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة تجارة الطاقة العالمية.
اقتصاديًا، سمحت هذه الشحنات للصين بالحصول على إمدادات نفطية بأسعار أقل من السوق، مما دعم نموها الصناعي وخفف الضغوط التضخمية. كما كشفت هذه العمليات عن بناء شبكات مالية وتجارية بديلة للنظام
الغربي
القائم على الدولار، وهو ما يقلق
واشنطن
بشدة.
مواضيع ذات صلة
العراق ينفي مشاركته في تهريب النفط الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية
Lebanon 24
العراق ينفي مشاركته في تهريب النفط الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية
23/08/2025 13:09:11
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين
23/08/2025 13:09:11
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
3 من أفرادها قبض عليهم.. تفكيك شبكة دولية في لبنان تُهرّب المخدّرات إلى الخارج (صورة)
Lebanon 24
3 من أفرادها قبض عليهم.. تفكيك شبكة دولية في لبنان تُهرّب المخدّرات إلى الخارج (صورة)
23/08/2025 13:09:11
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد طريف... خراف تهرب وتتسبب بزحمة سير (صور)
Lebanon 24
مشهد طريف... خراف تهرب وتتسبب بزحمة سير (صور)
23/08/2025 13:09:11
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُسلّحون خطفوا رجل دين في إيران... وهذا ما كشفه إبنه
Lebanon 24
مُسلّحون خطفوا رجل دين في إيران... وهذا ما كشفه إبنه
06:03 | 2025-08-23
23/08/2025 06:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشرع على علم بذلك"... هل تستطيع إسرائيل إحتلال السويداء؟
Lebanon 24
"الشرع على علم بذلك"... هل تستطيع إسرائيل إحتلال السويداء؟
06:00 | 2025-08-23
23/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما كُشف عن عدد "مقاتلي حماس"!
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما كُشف عن عدد "مقاتلي حماس"!
05:58 | 2025-08-23
23/08/2025 05:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة بين الصين وبريطانيا.. والسبب "سفارة"!
Lebanon 24
أزمة بين الصين وبريطانيا.. والسبب "سفارة"!
05:38 | 2025-08-23
23/08/2025 05:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة في الخليج... الفاتيكان يمنح لقباً لكنيسة سيّدة الجزيرة العربيّة
Lebanon 24
لأوّل مرّة في الخليج... الفاتيكان يمنح لقباً لكنيسة سيّدة الجزيرة العربيّة
05:32 | 2025-08-23
23/08/2025 05:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:03 | 2025-08-23
مُسلّحون خطفوا رجل دين في إيران... وهذا ما كشفه إبنه
06:00 | 2025-08-23
"الشرع على علم بذلك"... هل تستطيع إسرائيل إحتلال السويداء؟
05:58 | 2025-08-23
في إسرائيل.. هذا ما كُشف عن عدد "مقاتلي حماس"!
05:38 | 2025-08-23
أزمة بين الصين وبريطانيا.. والسبب "سفارة"!
05:32 | 2025-08-23
لأوّل مرّة في الخليج... الفاتيكان يمنح لقباً لكنيسة سيّدة الجزيرة العربيّة
05:20 | 2025-08-23
بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 13:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24