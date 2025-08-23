Advertisement

عربي-دولي

​بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1408084-638915487498304558.png
Doc-P-1408084-638915487498304558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت صورة جديدة للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب التساؤلات عن وضعه الصحيّ، بعدما وضع المكياج بشكلٍ كثيفٍ على يده اليمنى.
Advertisement
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ البيت الأبيض أعلن في وقتٍ سابقٍ، أنّ الكدمات على يدّ ترامب سببها الإفراط في المصافحة أثناء اللقاءات الجماهيرية. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
كدمة على يد ترامب
 
مواضيع ذات صلة
موقف أستراليا العسكري من صراع أميركي - صيني يثير التساؤلات
lebanon 24
23/08/2025 21:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
lebanon 24
23/08/2025 21:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان وظيفي يثير التساؤلات
lebanon 24
23/08/2025 21:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني أمام "KFC" طرابلس يثير التساؤلات
lebanon 24
23/08/2025 21:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24