في إسرائيل.. هذا ما كُشف عن عدد "مقاتلي حماس"!

كشف مسؤول إسرائيليّ أنه لدى حركة " " في غزة نحو 20 ألف مقاتل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ حجم الأسلحة في "لا يمكن تخايله".

كلام المسؤول نقلته صحيفة "ذا أتلانتيك" الأميركية من دون أن تكشف عن هويته، وقال: "نحن محظوظون لأن الأمور لم تتفاقم في الضفة الغربية.. في الوقت نفسه، فإن عنف المستوطنين ضد زاد بشكل كبير، كما أن عدد الحوادث ارتفع".