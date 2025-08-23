Advertisement

عربي-دولي

في إسرائيل.. هذا ما كُشف عن عدد "مقاتلي حماس"!

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:58
كشف مسؤول إسرائيليّ أنه لدى حركة "حماس" في غزة نحو 20 ألف مقاتل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ حجم الأسلحة في الضفة الغربية "لا يمكن تخايله".
كلام المسؤول نقلته صحيفة "ذا أتلانتيك" الأميركية من دون أن تكشف عن هويته، وقال: "نحن محظوظون لأن الأمور لم تتفاقم في الضفة الغربية.. في الوقت نفسه، فإن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين زاد بشكل كبير، كما أن عدد الحوادث ارتفع".
 

أيضاً، نقلت "ذا أتلانتيك" عن الجنرال السابق بسلاح الجو الإسرائيلي نمرود شيفر قوله إن الإستراتيجية في قطاع غزة هي استمرار الحرب، مشيراً إلى أن ذلك "يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد يخدم الائتلاف، لكنه لا يخدم أي أحد آخر". (الجزيرة نت)

