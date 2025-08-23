Advertisement

عربي-دولي

مُسلّحون خطفوا رجل دين في إيران... وهذا ما كشفه إبنه

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:03
Doc-P-1408099-638915512826933528.jpg
Doc-P-1408099-638915512826933528.jpg photos 0
خطف مسلحون مجهولون رجل الدين الإيرانيّ مجيد فلاح بور، في منطقة بازمان في إيرانشهر، عقب مشاركته في تجمع دينيّ.

وكشف نجل بازمان فلاح بور، أنّ المهاجمين اقتادوا والده بسيارتهم إلى مكان مجهول. (روسيا اليوم)
