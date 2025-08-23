مُسلّحون خطفوا رجل دين في إيران... وهذا ما كشفه إبنه

خطف مسلحون مجهولون رجل الدين الإيرانيّ مجيد فلاح بور، في منطقة بازمان في إيرانشهر، عقب مشاركته في تجمع دينيّ.



وكشف نجل بازمان فلاح بور، أنّ المهاجمين اقتادوا والده بسيارتهم إلى مكان مجهول. (روسيا اليوم)