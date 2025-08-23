28
"استطلاع جديد" في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن "حرب غزة"
Lebanon 24
23-08-2025
|
06:30
كشف استطلاع رأي جديد
في إسرائيل
، أن غالبية مطلقة من الإسرائيليين تؤيد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على
قطاع غزة
.
الإستطلاع الذي أجرته صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
تمّ خلال يومي 20 و21 آب الجاري، وشارك فيه 509 أشخاص، فيما بلغ الحد
الأقصى
لخطأ العينة في
الاستطلاع
4.4%.
كشف أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون الإتفاق، فيما أيّد 46% حصول اتفاق كاملٍ يثنهي الحرب، بينما أيد 26% اتفاقاً جزئياً.
كذلك، أيّد 18% فقط استمرار القتال حتى لو كلّف ذلك أرواح الأسرى في قطاع غزة.
مع هذا، تعتقد نسبة 62% من المشاركين أن الحكومة لا تحظى حالياً بثقة الإسرائيليين، بينما يعتقد 27% فقط أنها تحظى بها، و11% لا يعرفون".
