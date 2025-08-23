"استطلاع جديد" في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن "حرب غزة"

كشف استطلاع رأي جديد ، أن غالبية مطلقة من الإسرائيليين تؤيد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على .

الإستطلاع الذي أجرته صحيفة " " تمّ خلال يومي 20 و21 آب الجاري، وشارك فيه 509 أشخاص، فيما بلغ الحد لخطأ العينة في 4.4%.

كشف أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون الإتفاق، فيما أيّد 46% حصول اتفاق كاملٍ يثنهي الحرب، بينما أيد 26% اتفاقاً جزئياً.

كذلك، أيّد 18% فقط استمرار القتال حتى لو كلّف ذلك أرواح الأسرى في قطاع غزة.

مع هذا، تعتقد نسبة 62% من المشاركين أن الحكومة لا تحظى حالياً بثقة الإسرائيليين، بينما يعتقد 27% فقط أنها تحظى بها، و11% لا يعرفون".