عربي-دولي

"استطلاع جديد" في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن "حرب غزة"

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:30
كشف استطلاع رأي جديد في إسرائيل، أن غالبية مطلقة من الإسرائيليين تؤيد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على قطاع غزة.
الإستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تمّ خلال يومي 20 و21 آب الجاري، وشارك فيه 509 أشخاص، فيما بلغ الحد الأقصى لخطأ العينة في الاستطلاع 4.4%.
 
 
كشف أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون الإتفاق، فيما أيّد 46% حصول اتفاق كاملٍ يثنهي الحرب، بينما أيد 26% اتفاقاً جزئياً.
 
 
كذلك، أيّد 18% فقط استمرار القتال حتى لو كلّف ذلك أرواح الأسرى في قطاع غزة.
 
 
مع هذا، تعتقد نسبة 62% من المشاركين أن الحكومة لا تحظى حالياً بثقة الإسرائيليين، بينما يعتقد 27% فقط أنها تحظى بها، و11% لا يعرفون".




