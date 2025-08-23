عن طباعة عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف سوريا المركزي

قال حاكم مصرف المركزي عبد الفادر حصرية "لا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية جراء خطة إصدار عملة نقدية جديدة".

Advertisement

وأضاف: "الكميات المطبوعة من العملة الجديدة تتناسب مع متطلبات ".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى لطرح العملة الجديدة تشمل تداولها تدريجيا إلى جانب الفئات الحالية".

وتابع حصرية: "في المرحلة الثانية سيبدأ التبديل بين العملة الحالية والجديدة ثم سيصبح التبديل حصرا عن طريق المصرف المركزي في المرحلة الثالثة".

ولفت إلى أن " الأوراق النقدية الجديدة سيتم طباعتها لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة".

وقال: "إصدار العملة الجديدة لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي".

وأضاف: "هدفنا حماية القوة الشرائية لليرة وتمكين القطاع المالي من دعم النمو والاستقرار".