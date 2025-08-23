صاعقة قتلت شخصين وأصابت 4 في اليمن!

توفي يمنيان وأصيب 4 آخرون، جراء صاعقة رعدية ضربت قرية محصام السنيدر في الربع الشرقي من مديرية الزهرة في محافظة الحديدة.

وبحسب مصادر، فإن المتوفين هما: حسن حقلي، وحسين هادي حسين حبلي. (العربية)