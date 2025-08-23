Advertisement

عربي-دولي

صاعقة قتلت شخصين وأصابت 4 في اليمن!

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:25
توفي يمنيان وأصيب 4 آخرون، جراء صاعقة رعدية ضربت قرية محصام السنيدر في الربع الشرقي من مديرية الزهرة في محافظة الحديدة.
 
 
وبحسب مصادر، فإن المتوفين هما: حسن حسن إبراهيم حقلي، وحسين هادي حسين حبلي. (العربية)
