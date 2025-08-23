Advertisement

عربي-دولي

مأساة تهزّ دولة عربية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:13
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، وفاة 6 طلاب وإصابة 24 آخرين في حادث غرق بمحافظة الإسكندرية.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "يتابع خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن كثب، الإجراءات الطبية والإسعافية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية".
 
‎وأعربت الوزارة عن عميق حزنها لـ "فقدان 6 أرواح في هذا الحادث المؤسف، مع تقديم خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين". (سكاي نيوز عربية)
