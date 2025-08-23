مأساة تهزّ دولة عربية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24

Advertisement

أعلنت ، السبت، وفاة 6 طلاب وإصابة 24 آخرين في حادث غرق بمحافظة الإسكندرية.وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع : "يتابع خالد عبدالغفار والسكان، عن كثب، الإجراءات الطبية والإسعافية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية".