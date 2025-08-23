Advertisement

إقتصاد

دعوات للمقاطعة... هكذا أصبح سعر رغيف الخبز في السودان

Lebanon 24
23-08-2025
أعلن عدد من المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى عن رفع أسعار الخبز، وارتفع سعر الرغيف الواحد من 150 إلى 200 جنيه.
إلى ذلك، دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء الخبز. (روسيا اليوم)
