إيران تُهدّد إسرائيل بضربة "موجعة": نحن في حالة جهوزيّة كاملة

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:55
Doc-P-1408148-638915615290611799.jpg
Doc-P-1408148-638915615290611799.jpg photos 0
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن "أي اعتداء جديد من جانب إسرائيل سيُقابل برد رادع وأشد قسوة من حرب الـ12 يوما".
كما شدد على أن "الحفاظ على صحة وسلامة كوادر الحرس الثوري سيبقى ضمن الأولويات الأساسية".
وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني في حالة جهوزية كاملة، وأن أي عدوان جديد سيُواجه بضربة موجعة تُجبر العدوّ على الندم أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة".
