إيران تُهدّد إسرائيل بضربة "موجعة": نحن في حالة جهوزيّة كاملة

أكد للحرس الثوري ، باكبور، أن "أي اعتداء جديد من جانب سيُقابل برد رادع وأشد قسوة من حرب الـ12 يوما".

كما شدد على أن "الحفاظ على صحة وسلامة كوادر سيبقى ضمن الأولويات الأساسية".

وأضاف أن " في حالة جهوزية كاملة، وأن أي عدوان جديد سيُواجه بضربة موجعة تُجبر العدوّ على الندم أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة".