عربي-دولي

إستقالة وزراء هولنديين... ما علاقة إسرائيل؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:16
أعلن القصر الملكي الهولنديّ، أنّ الملك فيليم ألكسندر، قبل إستقالة وزيرالخارجية كاسبار فيلدكامب وأعضاء آخرين في الحكومة من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بسبب فشل محاولتهم للاتفاق على إجراءات ضدّ إسرائيل.
وبذلك يكون الملك قد أقال وزير الخارجية الهولندية ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف إيدي فان هيجيم، ووزيرة الداخلية والعلاقات مع المملكة جوديث أوترمارك، ووزير التعليم والثقافة والعلوم إيبو بروينز، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة دانييل يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء دولة. (سبوتنيك)
 
 
 
