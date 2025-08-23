إستقالة وزراء هولنديين... ما علاقة إسرائيل؟

أعلن الملكي الهولنديّ، أنّ الملك فيليم ألكسندر، قبل إستقالة وزيرالخارجية كاسبار فيلدكامب وأعضاء آخرين في الحكومة من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بسبب فشل محاولتهم للاتفاق على إجراءات ضدّ .

وبذلك يكون الملك قد أقال الهولندية ونائب رئيس الوزراء ووزير والتوظيف إيدي فان هيجيم، ووزيرة الداخلية والعلاقات مع جوديث أوترمارك، ووزير التعليم والثقافة والعلوم إيبو بروينز، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة دانييل يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء دولة. (سبوتنيك)