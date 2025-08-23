Advertisement

عربي-دولي

زوجة اردوغان تُوجّه رسالة إلى ميلانيا ترامب... ماذا قالت فيها عن غزة؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1408179-638915688042643471.jpg
Doc-P-1408179-638915688042643471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رسالة إلى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
Advertisement

وأشارت أردوغان في رسالتها إلى ميلانيا إلى أنّ "غزة تشهد قسوة غير مسبوقة وتعاني من أبشع إبادة جماعية في عصرنا".
 
 
وأضافت: "يُشبه صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" سطح غزة حيث يقتل طفل كل 45 دقيقة بـ"الجحيم"، والأرض تحتها بـ"مقبرة الأطفال". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
أصالة توجّه رسالة إلى زوجها فائق حسن.. هذا ما قالته (فيديو)
lebanon 24
24/08/2025 01:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار ترامب.. مصر توجه رسالة دعم لسوريا
lebanon 24
24/08/2025 01:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة وصلت إلى وزيرة التربية.. ماذا فيها؟
lebanon 24
24/08/2025 01:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من بيروت... ناديا الجنديّ تُوجّه رسالة إلى زوجها السابق (صورة)
lebanon 24
24/08/2025 01:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:20 | 2025-08-23
15:30 | 2025-08-23
14:39 | 2025-08-23
14:36 | 2025-08-23
14:27 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24