زوجة اردوغان تُوجّه رسالة إلى ميلانيا ترامب... ماذا قالت فيها عن غزة؟

وجهت أمينة عقيلة الرئيس ، رسالة إلى ميلانيا زوجة الرئيس الأميركيّ .

وأشارت أردوغان في رسالتها إلى ميلانيا إلى أنّ "غزة تشهد قسوة غير مسبوقة وتعاني من أبشع إبادة جماعية في عصرنا".

وأضافت: "يُشبه صندوق للطفولة "يونيسف" سطح غزة حيث يقتل طفل كل 45 دقيقة بـ"الجحيم"، والأرض تحتها بـ"مقبرة الأطفال". (روسيا اليوم)



