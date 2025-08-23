28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أبو شباب يثير الجدل بإعلانه تجنيد ضباط وجنود برواتب مغرية
Lebanon 24
23-08-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار إعلان ياسر أبو شباب، قائد ما يُعرف بـ"القوات الشعبية" شرقي
رفح
، حالة واسعة من الجدل بعد نشره عبر "
فيسبوك
" منشورًا يطلب فيه ضم جنود وضباط من أصحاب الخلفيات العسكرية، مقابل رواتب تصل إلى 3000 شيكل للجندي و5000 شيكل للضابط. كما حاول جذب المنتسبين بالترويج إلى أن الأسعار في مناطق سيطرته مماثلة لما كانت عليه غزة قبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023.
Advertisement
الخطوة اعتُبرت تلميحًا مباشرًا إلى عناصر وضباط من السلطة
الفلسطينية
، خاصة أن الإعلان اشترط خلفية عسكرية للمنتسبين. أبو شباب، الذي وُصف مرارًا بالشخصية المثيرة للجدل، كان قد كشف في مقابلة مع صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون
الدينية
، يقف وراء تشكيل مجموعته المسلحة، مؤكّدًا تلقيه دعمًا ومساعدات مباشرة من السلطة الفلسطينية عبر الهباش.
تتهم مجموعته أيضًا بالسطو على المساعدات الإنسانية
القادمة
من معبر كرم أبو سالم، وسط اتهامات بالتنسيق مع
الاحتلال
الإسرائيلي
.
مواضيع ذات صلة
قامت بحركات مُغرية أمام الكاميرات.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بتصرفاتها وإطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
قامت بحركات مُغرية أمام الكاميرات.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بتصرفاتها وإطلالتها (فيديو)
24/08/2025 01:52:04
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
24/08/2025 01:52:04
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من وحدة مقتفي الأثر بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من وحدة مقتفي الأثر بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة
24/08/2025 01:52:04
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس
24/08/2025 01:52:04
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
Lebanon 24
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:55 | 2025-08-23
23/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
16:20 | 2025-08-23
23/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
Lebanon 24
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
15:30 | 2025-08-23
23/08/2025 03:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:39 | 2025-08-23
23/08/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:36 | 2025-08-23
23/08/2025 02:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-23
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:20 | 2025-08-23
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
15:30 | 2025-08-23
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
14:39 | 2025-08-23
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:36 | 2025-08-23
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:27 | 2025-08-23
الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24