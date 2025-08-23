Advertisement

عربي-دولي

قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد

Lebanon 24
23-08-2025 | 14:36
Doc-P-1408227-638915818579227511.png
Doc-P-1408227-638915818579227511.png photos 0
أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن تنظيم "داعش" لم يعد يشكل تهديداً مباشراً للعراق، مشيراً إلى أن القوات الأمنية والاستخبارية "تمتلك زمام المبادرة وتواصل توجيه ضربات يومية للعناصر الإرهابية".
وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عصابات داعش لا تشكل خطراً على العراق، وقواتنا الأمنية متمكنة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع التطورات الأمنية... ولدينا يومياً متابعة وعمليات أمنية واستخبارية ضد العناصر الإرهابية أينما وجدت، وهي تتلقى ضربات مستمرة بفضل عزيمة ويقظة القوات الأمنية".

وأضاف أن الحدود "مؤمنة بالكامل"، مؤكداً أن التطورات الإقليمية "لا تؤثر على الأمن الداخلي للعراق بشكل مباشر"، وأن القوات العراقية تعمل بأعلى الجاهزية والمعنويات.

وجاء تصريح النعمان بعد ساعات من بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد عبر منصة "إكس"، أعربت فيه واشنطن عن "قلقها العميق" إزاء توسعات تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "القاعدة".
