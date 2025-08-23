قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد

Advertisement

أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، أن تنظيم "داعش" لم يعد يشكل تهديداً مباشراً للعراق، مشيراً إلى أن القوات الأمنية والاستخبارية "تمتلك زمام المبادرة وتواصل توجيه ضربات يومية للعناصر الإرهابية".وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عصابات داعش لا تشكل خطراً على ، وقواتنا الأمنية متمكنة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع التطورات الأمنية... ولدينا يومياً متابعة وعمليات أمنية واستخبارية ضد العناصر الإرهابية أينما وجدت، وهي تتلقى ضربات مستمرة بفضل عزيمة ويقظة القوات الأمنية".وأضاف أن الحدود "مؤمنة بالكامل"، مؤكداً أن "لا تؤثر على الأمن الداخلي للعراق بشكل مباشر"، وأن القوات العراقية تعمل بأعلى الجاهزية والمعنويات.وجاء تصريح النعمان بعد ساعات من بيان نشرته السفارة الأميركية في عبر منصة "إكس"، أعربت فيه عن "قلقها العميق" إزاء توسعات تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، إلى جانب نشاط تنظيم " ".