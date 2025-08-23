غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب

Advertisement

ففي مستشفى الأهلي بمدينة غزة، يروي الأميركي محمد عادل خليل من ولاية تكساس كيف استقبل مريضًا في السابعة عشرة من عمره أصيب بطلقات نارية بينما كان يبحث عن الطعام. لكن ما لفت نظره أكثر من الجروح كان بروز ضلوع الشاب من شدة الهزال. يقول خليل: "ما نشهده هو مستوى من الجوع لم نرَ مثله من قبل... إنه يفوق الخيال".في غزة أعلنت وفاة 8 أشخاص في 24 ساعة متأثرين بسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 281 وفاة مرتبطة بالجوع منذ بداية الحرب. وتشير منظمة طبية أميركية غير ربحية إلى أن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد.في مستشفى الشفاء، أوضح مدير التغذية محمد كحيل أن المرضى باتوا يصلون بحالات هزال شديد تؤخر تعافيهم من الإصابات. إحدى الحالات، الطفلة آية سبيتة (15 عامًا)، أصيبت في غارة جوية لكن ضعفها الجسدي الناتج عن قلة الطعام جعلها غير قادرة على الشفاء.يروي الأطباء كيف انخفض وزن المريض كرم أكومة من 62 كلغ إلى 35 كلغ فقط بعد إصابته في البطن أثناء بحثه عن الدقيق. والده يقول إنه بحث في كل مستشفيات غزة عن مكملات غذائية دون جدوى.الوضع يتكرر في عشرات الحالات: أجساد هزيلة، أطراف نحيلة، ومرضى لا يملكون ما يكفي من السعرات الحرارية لمقاومة الإصابات والجراح.من جانبها رفضت توصيف الوضع بـ"المجاعة"، واتهمت باختلاس المساعدات، بينما تؤكد أن القيود وانهيار القانون والنظام يمنعان وصول الغذاء إلى الفئات الأضعف.اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذّرت من أن المجاعة قد تمتد إلى كامل القطاع إن لم يُفرض وقف إطلاق نار عاجل ويترافق مع تدفق واسع للمساعدات.يقول الطبيب محمد كحيل: "لا توجد مصادر للبروتين الحيواني على الإطلاق. نعتمد فقط على العدس والبقوليات. اللحوم، الألبان، الفاكهة، كلها اختفت من السوق".أما النازحة داليا فتصف المشهد قائلة: "نأكل مرة واحدة يوميًا. لا نعرف كيف سنعيش غدًا. لم يبقَ شيء". (واشنطن بوست)