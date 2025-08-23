28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
Lebanon 24
23-08-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت المحاكمة الغيابية للرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا مرحلة تصعيد خطيرة بعدما طلب الادعاء العام، الجمعة، توقيع عقوبة الإعدام بحقه، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين عامًا.
Advertisement
كابيلا، الذي حكم البلاد بين عامي 2001 و2019 بعد اغتيال والده لوران كابيلا، يواجه اتهامات بالخيانة وارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاغتصاب، على خلفية اتهامات رسمية له بدعم متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا، والذين سيطروا مؤخرًا على مدن كبرى في شرق الكونغو.
يمثل كابيلا غيابياً أمام المحكمة منذ
تموز
، بعد أن رُفعت عنه الحصانة في أيار. ووفق ما أعلنه ممثل الادعاء الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، فإن
العقوبات
المطلوبة تشمل:
- الإعدام بتهمة الخيانة.
- 20 عامًا سجنًا بتهمة التغاضي عن جرائم حرب.
- 15 عامًا سجنًا بتهمة التآمر.
ولم يكشف الادعاء تفاصيل موسعة حول كل تهمة.
منذ عام 2023 عاش كابيلا في المنفى الاختياري، قبل أن يعود في نيسان الماضي إلى مدينة غوما التي يسيطر عليها المتمردون. ولا يُعرف مكان وجوده حاليًا.
أنصاره يعتبرون أن المحاكمة مسيسة، إذ يقول وزيره السابق ورئيس حزبه الحالي فرديناند كامبيري إن رفع الحصانة عنه كان بداية حملة منظمة لإقصائه.
الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي كان قد اتهم كابيلا العام الماضي بدعم المتمردين و"الإعداد لتمرد مسلح"، وهي اتهامات ينفيها الأخير.
مواضيع ذات صلة
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
24/08/2025 01:52:39
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد
Lebanon 24
أ.ف.ب: محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد
24/08/2025 01:52:39
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية تنفي التقارير بشأن عمليات إعدام جماعي بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق (الحدث)
Lebanon 24
الداخلية السورية تنفي التقارير بشأن عمليات إعدام جماعي بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق (الحدث)
24/08/2025 01:52:39
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: إعدام مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية
Lebanon 24
السعودية: إعدام مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية
24/08/2025 01:52:39
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
Lebanon 24
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:55 | 2025-08-23
23/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
16:20 | 2025-08-23
23/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:39 | 2025-08-23
23/08/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:36 | 2025-08-23
23/08/2025 02:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع
Lebanon 24
الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع
14:27 | 2025-08-23
23/08/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-23
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:20 | 2025-08-23
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
14:39 | 2025-08-23
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:36 | 2025-08-23
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:27 | 2025-08-23
الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع
14:00 | 2025-08-23
في الدول العربية.. ما هو جديد "غوغل"؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24