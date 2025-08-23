هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة

ذكرت القناة الـ13 أنه خلال المناقشات الأمنية التي أُجريت أول أمس الخميس تلقى رئيس الوزراء لمحة عامة عن "سيناريوهات الرعب" المتعلقة بمصير الأسرى الجنود في غزة.

Advertisement



ووفقاً للقناة، فقد عُرضت تلك السيناريوهات وتداعياتها على الجنود الأسرى لدى حركة " " في بشكل مفصل، وكانت كالتالي:





- حركة الإسلامية (حماس) قد تقتل أسيرا وتلقي باللوم على .



- قد تصيب إسرائيل بنفسها الأسرى عن طريق الخطأ.



- التخوف من أن تقوم حماس بقتل أسرى بنفسها، خشية من اقتراب جنود جيش .



وكشفت القناة الـ12 أن المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر يقولان في جلسات مغلقة إنه "لا يوجد لدينا وقت مفتوح، أميركا تريد الحسم بأسرع وقت ممكن"، وذلك في إشارة إلى احتلال مدينة غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.





أيضاً، كشفت القناة الـ12 أن جلسة التصديق على عملية احتلال غزة شهدت صراخاً بين بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير.





ووفقاً لما ذكرته القناة، فقد هاجم زامير الوزير سموتريتش واتهمه بعدم الفهم وعدم التفريق بين الكتيبة واللواء.





يشار إلى أن الخلافات بين زامير والمستوى السياسي قد تعمقت مؤخراً بسبب احتلال مدينة غزة ومستقبل الحرب على القطاع، وقد عبر في حينها سموتريتش بالقول إنه "يشتاق" لرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي رغم كونه من أبرز من طالبوا بإبعاده.