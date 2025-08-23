28
عربي-دولي
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
Lebanon 24
23-08-2025
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت القناة الـ13
الإسرائيلية
أنه خلال المناقشات الأمنية التي أُجريت أول أمس الخميس تلقى رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
لمحة عامة عن "سيناريوهات الرعب" المتعلقة بمصير الأسرى الجنود في غزة.
ووفقاً للقناة، فقد عُرضت تلك السيناريوهات وتداعياتها على الجنود الأسرى لدى حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
بشكل مفصل، وكانت كالتالي:
- حركة
المقاومة
الإسلامية (حماس) قد تقتل أسيرا وتلقي باللوم على
إسرائيل
.
- قد تصيب إسرائيل بنفسها الأسرى عن طريق الخطأ.
- التخوف من أن تقوم حماس بقتل أسرى بنفسها، خشية من اقتراب جنود جيش
الاحتلال
.
وكشفت القناة الـ12 أن
نتنياهو
المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ووزير الشؤون الإستراتيجية
الإسرائيلي
رون ديرمر يقولان في جلسات مغلقة إنه "لا يوجد لدينا وقت مفتوح، أميركا تريد الحسم بأسرع وقت ممكن"، وذلك في إشارة إلى احتلال مدينة غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أيضاً، كشفت القناة الـ12 أن جلسة التصديق على عملية احتلال غزة شهدت صراخاً بين
وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير.
ووفقاً لما ذكرته القناة، فقد هاجم زامير الوزير سموتريتش واتهمه بعدم الفهم وعدم التفريق بين الكتيبة واللواء.
يشار إلى أن الخلافات بين زامير والمستوى السياسي قد تعمقت مؤخراً بسبب احتلال مدينة غزة ومستقبل الحرب على القطاع، وقد عبر في حينها سموتريتش بالقول إنه "يشتاق" لرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي رغم كونه من أبرز من طالبوا بإبعاده.
وكان الجيش الغسرائيلي أعلن يوم الأربعاء الماضي بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة "عربات جدعون 2″ للسيطرة على المدينة مستدعيا عشرات آلاف الجنود.
