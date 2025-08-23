الشارع الاسرائيلي ينتفض: نعم لصفقة الاسرى

Advertisement

تجمع الآلاف في وفي أنحاء مساء السبت، في احتجاجات متكررة تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع حركة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في .وجاءت المظاهرات بعد أن صرح رئيس الوزراء ، بأنه أصدر تعليمات بإجراء مفاوضات لإعادة جميع الرهائن الخمسين،رغم موافقته على خطط لشن هجوم عسكري يهدف إلى احتلال مدينة غزة.