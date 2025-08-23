Advertisement

الشارع الاسرائيلي ينتفض: نعم لصفقة الاسرى

23-08-2025 | 23:17
Doc-P-1408272-638916131768553060.webp
Doc-P-1408272-638916131768553060.webp photos 0
تجمع الآلاف في تل أبيب وفي أنحاء إسرائيل مساء السبت، في احتجاجات متكررة تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاءت المظاهرات بعد أن صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه أصدر تعليمات بإجراء مفاوضات لإعادة جميع الرهائن الخمسين،رغم موافقته على خطط لشن هجوم عسكري يهدف إلى احتلال مدينة غزة.
