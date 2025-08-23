Advertisement

عربي-دولي

بسبب ترامب.. مهاجر "حائر" بين 4 دول

Lebanon 24
23-08-2025 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1408283-638916154869502971.webp
Doc-P-1408283-638916154869502971.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى الإدارة الأميركية لترحيل مهاجر سلفادوري إلى أوغندا، حسبما أفاد محاموه، السبت، بعد أن تحولت قضيته إلى اختبار للحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين غير الشرعيين.
Advertisement


وطلب محامو كيلمار أبريغو غارسيا في التماس تقدموا به للمحاكم الأميركية، رفض دعوى مرفوعة ضد موكلهم باعتبار أنها ذات دوافع انتقامية، لمعاقبته على طعنه في قرار سابق بترحيله إلى السلفادور.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن محاولة جديدة لترحيل أبريغو غارسيا إلى أوغندا، بعد يوم من إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى منزله في مريلاند بانتظار محاكمته في قضية متهم فيها بتهريب البشر.

ويأتي هذا في أعقاب قصة معقدة شهدت ترحيل المهاجر في البداية عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قبل أن يعيده قرار قضائي إلى الولايات المتحدة، لكنه سجن في قضية تهريب المهاجرين.
 
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا الأميركية تؤيد ترحيل مهاجرين إلى دول "غير مرتبطة" بهم
lebanon 24
24/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ترامب يضغط على دول إفريقية لقبول استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة
lebanon 24
24/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنزيد عمليات الإبعاد والترحيل لتصل إلى مليون مهاجر غير شرعي سنويا على الأقل
lebanon 24
24/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول مجموعة "بريكس" تسعى لتدمير هيمنة الدولار الأميركي عالميا
lebanon 24
24/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2025-08-24
06:28 | 2025-08-24
06:03 | 2025-08-24
05:35 | 2025-08-24
05:24 | 2025-08-24
04:28 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24