بسبب ترامب.. مهاجر "حائر" بين 4 دول

تسعى لترحيل مهاجر سلفادوري إلى أوغندا، حسبما أفاد محاموه، السبت، بعد أن تحولت قضيته إلى اختبار للحرب التي يشنها على المهاجرين غير الشرعيين.وطلب محامو كيلمار أبريغو في التماس تقدموا به للمحاكم الأميركية، رفض دعوى مرفوعة ضد موكلهم باعتبار أنها ذات دوافع انتقامية، لمعاقبته على طعنه في قرار سابق بترحيله إلى السلفادور.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن محاولة جديدة لترحيل أبريغو غارسيا إلى أوغندا، بعد يوم من إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى منزله في مريلاند بانتظار محاكمته في قضية متهم فيها بتهريب البشر.



ويأتي هذا في أعقاب قصة معقدة شهدت ترحيل المهاجر في البداية عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قبل أن يعيده قرار قضائي إلى ، لكنه سجن في قضية تهريب المهاجرين.