28 جريحاً.. حصيلة غير نهائية لضحايا "مأساة أبو تلات"

وكان الحادث المأساوي الذي وقع صباح السبت، أسفر عن غرق 6 أشخاص من طلاب ضيافة جوية، بينما بلغت حصيلة المصابين الأولية 24.



وناشدت المحافظة السكان والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، لا سيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظا على الأرواح وتفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.



ومساء السبت زار محافظ الإسكندرية المصابين في المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



وجدد المحافظ تحذيراته من النزول إلى في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.