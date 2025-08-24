Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة تعرض وزير الدفاع السوري لمحاولة اغتيال؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 00:59
نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، السبت، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات حول تعرض وزير الدفاع، العماد مرهف أبو قصرة، لمحاولة اغتيال أو تسمم، مؤكدة أن الوزير بخير، ويزاول عمله كالمعتاد.
وأوضحت الإدارة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سورية، أن ما يتم ترويجه من أخبار بهذا الخصوص "شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة"، مشددة على أن الهدف منها إثارة البلبلة بين المواطنين.


ودعت وزارة الدفاع السوريين إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء ما وصفتها بـ"حملات التضليل والكذب"، التي تبثها بعض الصفحات غير الموثوقة. (24)
