عربي-دولي
تحذيرات إسرائيليّة من تدهور حالة إثنين من الرهائن في غزة
Lebanon 24
24-08-2025
|
01:24
A-
A+
حذرت مصادر استخباراتية وإعلامية
في إسرائيل
، السبت، من تدهور حالة اثنين من الرهائن الإسرائيليين المختطفين في
قطاع غزة
.
وقال موقع "
إنتل
إنتليجنس" الاستخباراتي
الإسرائيلي
أن خطراً حقيقياً بات يهدد حياة اثنين من الرهائن، على الأقل، في غزة.
ونشر الموقع تدوينة عبر "إكس" جاء فيها: "التقديرات في
إسرائيل
تشير إلى أن واحداً أو اثنين من الرهائن على الأقل في حالة خطيرة للغاية وتهدد حياته".
وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن
المجلس الوزاري المصغر
"الكابينت" سيجتمع، الثلاثاء، لمناقشة خطط احتلال غزة وصفقة التبادل.
(إرم نيوز)
