تحذيرات إسرائيليّة من تدهور حالة إثنين من الرهائن في غزة

حذرت مصادر استخباراتية وإعلامية ، السبت، من تدهور حالة اثنين من الرهائن الإسرائيليين المختطفين في .

وقال موقع " إنتليجنس" الاستخباراتي أن خطراً حقيقياً بات يهدد حياة اثنين من الرهائن، على الأقل، في غزة.

ونشر الموقع تدوينة عبر "إكس" جاء فيها: "التقديرات في تشير إلى أن واحداً أو اثنين من الرهائن على الأقل في حالة خطيرة للغاية وتهدد حياته".

وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكابينت" سيجتمع، الثلاثاء، لمناقشة خطط احتلال غزة وصفقة التبادل. (إرم نيوز)