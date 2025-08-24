31
عربي-دولي
"بنك أهداف" قيد التجهيز.. هذا ما تفعله إسرائيل "استخباراتياً"!
Lebanon 24
24-08-2025
|
02:40
A-
A+
كشف تقرير إسرائيلي جديدة أنَّ
القيادة العسكرية
في إسرائيل
تعملُ على جمع معلومات لإنشاء "بنك أهداف" لجماعة
الحوثي
في اليمن.
ونقل موقع "واللا"
الإسرائيلي
عن مصادر قولها إن "جهاز الاستخبارات يبذل جهوداً لإنشاء بنك أهداف واسع لضرب مراكز ثقل الحوثيين".
بدورها، قالت مصادر سياسية إن
إسرائيل
تجد صعوبة في كبح إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المتواصل من اليمن، مشيرة إلى أنَّ ذلك "يجعل
الجبهة الداخلية
في إسرائيل عرضة للخطر بشكل مستمر، فيما الجيش بات مضطرّاً للرد".
وأضافت المصادر أنه "لتحقيق هذه الغاية، يبذل جهاز الاستخبارات جهوداً كبيرة جداً لبناء بنك واسع من الأهداف لضرب مراكز ثقل الحوثيين".
ولفت الموقع إلى أنه "في إطار هذه الجهود، جرت محاولة اغتيال مستهدفة لرئيس
هيئة الأركان
الحوثي محمد
عبد الكريم
الرمرائي أثناء اجتماعه مع مسؤولين كبار آخرين، لكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة".
وأضاف أنه "رغم ادعاءات كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين أوضحوا في الأشهر الأخيرة أن ضرب الحوثيين أمر صعب لأن معظم مراكز ثقلهم تقع تحت الأرض، وبعضها
غير معروف
للمخابرات
الإسرائيلية
، فإن المصادر السياسية تزعم أن الحوثيين خاضعون".
وقال أحد المصادر: "نحن بحاجة إلى ضربهم في آن واحد في النظام الأمني الإسرائيلي، والموانئ، والقدرات العسكرية، وصناعة الدفاع".
وأكدت المصادر أيضاً أنه "من أجل تنفيذ عملية واسعة النطاق، يجب تجميع العديد من الأهداف التي قد يتسبب تأثيرها المشترك في أضرار جسيمة للغاية، على عكس العملية
الأمريكية
التي فشلت في التغلب عليها".
ورأت المصادر أيضاً أن "على الجيش الإسرائيلي أن يدرس استخدام أساليب جديدة ضد الحوثيين"، وأضافت: "بمجرد أن يبدأ الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة، سيحاول الحوثيون توسيع نطاق إطلاق الصواريخ".
(إرم نيوز)
