"بنك أهداف" قيد التجهيز.. هذا ما تفعله إسرائيل "استخباراتياً"!

كشف تقرير إسرائيلي جديدة أنَّ تعملُ على جمع معلومات لإنشاء "بنك أهداف" لجماعة في اليمن.

ونقل موقع "واللا" عن مصادر قولها إن "جهاز الاستخبارات يبذل جهوداً لإنشاء بنك أهداف واسع لضرب مراكز ثقل الحوثيين".





بدورها، قالت مصادر سياسية إن تجد صعوبة في كبح إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المتواصل من اليمن، مشيرة إلى أنَّ ذلك "يجعل في إسرائيل عرضة للخطر بشكل مستمر، فيما الجيش بات مضطرّاً للرد".



وأضافت المصادر أنه "لتحقيق هذه الغاية، يبذل جهاز الاستخبارات جهوداً كبيرة جداً لبناء بنك واسع من الأهداف لضرب مراكز ثقل الحوثيين".





ولفت الموقع إلى أنه "في إطار هذه الجهود، جرت محاولة اغتيال مستهدفة لرئيس الحوثي محمد الرمرائي أثناء اجتماعه مع مسؤولين كبار آخرين، لكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة".





وأضاف أنه "رغم ادعاءات كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين أوضحوا في الأشهر الأخيرة أن ضرب الحوثيين أمر صعب لأن معظم مراكز ثقلهم تقع تحت الأرض، وبعضها للمخابرات ، فإن المصادر السياسية تزعم أن الحوثيين خاضعون".





وقال أحد المصادر: "نحن بحاجة إلى ضربهم في آن واحد في النظام الأمني الإسرائيلي، والموانئ، والقدرات العسكرية، وصناعة الدفاع".





وأكدت المصادر أيضاً أنه "من أجل تنفيذ عملية واسعة النطاق، يجب تجميع العديد من الأهداف التي قد يتسبب تأثيرها المشترك في أضرار جسيمة للغاية، على عكس العملية التي فشلت في التغلب عليها".