بعد تعثر لقاء بوتين وزيلينسكي.. ترامب مستاء وهذا ما يخطط له

يبدو أن الرئيس الأميركي أصبح مستاء من تعثر الجمع بين الرئيسين الروسي والاوكراني فولدومير زيلينسكي.فقد عبر علنا عن استيائه المتزايد من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين وأوكرانيا وعدم قدرته على التوصل إلى اتفاق سلام بينهما، وفق ما أفادت وكالة .

لعل الإجابة أتت على لسان الرئيس الأميركي نفسه. فقد أوضح علناً قبل يومين أنه "يفكر مجددا في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أو الانسحاب من عملية السلام". وقال يوم الجمعة الماضي "سأتخذ قرارا بشأن ما سنفعله، وسيكون قرارا بالغ الأهمية .. يتعلق بفرض عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية كبيرة أوالاثنين معا، أو بعدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالقول إنها معركتكم".

أما وسيلة الضغط الثالثة فأتت عبر ما ذكره مسؤولون أميركيون مساء أمس السبت أن الأميركية (البنتاجون) منعت سرا من استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية بعيدة المدى (أتاكمز) لضرب أهداف داخل روسيا، مما يحد من قدرة على الاستفادة من هذه الأسلحة التكتيكية في دفاعها ضد الغزو الروسي.