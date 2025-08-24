Advertisement

عربي-دولي

بعد تعثر لقاء بوتين وزيلينسكي.. ترامب مستاء وهذا ما يخطط له

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1408338-638916277287816106.webp
Doc-P-1408338-638916277287816106.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح مستاء من تعثر الجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني فولدومير زيلينسكي.
Advertisement

فقد عبر ترامب علنا عن استيائه المتزايد من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا وعدم قدرته على التوصل إلى اتفاق سلام بينهما، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
لعل الإجابة أتت على لسان الرئيس الأميركي نفسه. فقد أوضح علناً قبل يومين أنه "يفكر مجددا في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أو الانسحاب من عملية السلام". وقال يوم الجمعة الماضي "سأتخذ قرارا بشأن ما سنفعله، وسيكون قرارا بالغ الأهمية .. يتعلق بفرض عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية كبيرة أوالاثنين معا، أو بعدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالقول إنها معركتكم".
أما وسيلة الضغط الثالثة فأتت عبر ما ذكره مسؤولون أميركيون مساء أمس السبت أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) منعت أوكرانيا سرا من استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية بعيدة المدى (أتاكمز) لضرب أهداف داخل روسيا، مما يحد من قدرة كييف على الاستفادة من هذه الأسلحة التكتيكية في دفاعها ضد الغزو الروسي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: سأنتظر لأرى ما سيحدث خلال لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
24/08/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب يُبلغ القادة الأوروبيين بأنه ينوي لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
24/08/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
lebanon 24
24/08/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا سار اللقاء الأول مع بوتين على ما يرام فسنعقد لقاءً ثانيًا سريعًا بين بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
24/08/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2025-08-24
06:28 | 2025-08-24
06:03 | 2025-08-24
05:35 | 2025-08-24
05:24 | 2025-08-24
04:28 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24