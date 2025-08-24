Advertisement

عربي-دولي

غداة اعتقاله.. نقل رئيس سريلانكا السابق إلى المستشفى

Lebanon 24
24-08-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1408353-638916311848350829.jpg
Doc-P-1408353-638916311848350829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق المسجون رانيل فيكريمسينجي نُقل إلى المستشفى بعد يوم من اعتقاله بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليه منصبه.
Advertisement

وقالت الشرطة إن فيكريمسينجي (76 عاما)، الذي قاد الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا خلال أزمة اقتصادية مدمرة، ألقي القبض عليه يوم الجمعة.

وقال روكشان بيلانا مدير مستشفى كولومبو الوطني للصحفيين إن فيكريمسينجي نُقل في اليوم التالي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن الجفاف وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن فيكريمسينجي نُقل لاحقا إلى قسم العناية المركزة حيث استقرت حالته.

ولم يستجب أي من مكتب فيكريمسينجي أو المستشفى اليوم الأحد لطلبات من رويترز للتعليق أرسلتها عبر البريد الإلكتروني بشأن نقله إلى المستشفى.
مواضيع ذات صلة
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
24/08/2025 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاجمه كلبٌ... نقل طفل إلى المستشفى بحالة طارئة
lebanon 24
24/08/2025 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل عاجل.. نقل ممثل مصري إلى المستشفى
lebanon 24
24/08/2025 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى... ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
lebanon 24
24/08/2025 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2025-08-24
06:28 | 2025-08-24
06:03 | 2025-08-24
05:35 | 2025-08-24
05:24 | 2025-08-24
04:28 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24