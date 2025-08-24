31
غداة اعتقاله.. نقل رئيس سريلانكا السابق إلى المستشفى
Lebanon 24
24-08-2025
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق المسجون
رانيل فيكريمسينجي
نُقل إلى المستشفى بعد يوم من اعتقاله بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليه منصبه.
وقالت الشرطة إن فيكريمسينجي (76 عاما)، الذي قاد الدولة الجزرية الواقعة في جنوب
آسيا
خلال أزمة اقتصادية مدمرة، ألقي القبض عليه يوم الجمعة.
وقال روكشان بيلانا مدير
مستشفى كولومبو الوطني
للصحفيين إن فيكريمسينجي نُقل في اليوم التالي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن الجفاف وداء
السكري
وارتفاع ضغط
الدم
. وأضاف أن فيكريمسينجي نُقل لاحقا إلى
قسم العناية المركزة
حيث استقرت حالته.
ولم يستجب أي من مكتب فيكريمسينجي أو المستشفى اليوم الأحد لطلبات من
رويترز
للتعليق أرسلتها عبر البريد الإلكتروني بشأن نقله إلى المستشفى.
الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله
06:34 | 2025-08-24
24/08/2025 06:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... واشنطن تقرر سحب جميع جنودها من قاعدتين في العراق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... واشنطن تقرر سحب جميع جنودها من قاعدتين في العراق
06:28 | 2025-08-24
24/08/2025 06:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة… ترامب يهنئ زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا
Lebanon 24
في رسالة… ترامب يهنئ زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا
06:03 | 2025-08-24
24/08/2025 06:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متوعدة باستمرار هجماتها... إسرائيل تكثف القصف على غزة
Lebanon 24
متوعدة باستمرار هجماتها... إسرائيل تكثف القصف على غزة
05:35 | 2025-08-24
24/08/2025 05:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "إيرين"... بلينكن يغادر شاطئاً فاخراً حافي القدمين
Lebanon 24
بسبب "إيرين"... بلينكن يغادر شاطئاً فاخراً حافي القدمين
05:24 | 2025-08-24
24/08/2025 05:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
