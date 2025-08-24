غداة اعتقاله.. نقل رئيس سريلانكا السابق إلى المستشفى

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق المسجون نُقل إلى المستشفى بعد يوم من اعتقاله بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليه منصبه.وقالت الشرطة إن فيكريمسينجي (76 عاما)، الذي قاد الدولة الجزرية الواقعة في جنوب خلال أزمة اقتصادية مدمرة، ألقي القبض عليه يوم الجمعة.وقال روكشان بيلانا مدير للصحفيين إن فيكريمسينجي نُقل في اليوم التالي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن الجفاف وداء وارتفاع ضغط . وأضاف أن فيكريمسينجي نُقل لاحقا إلى حيث استقرت حالته.ولم يستجب أي من مكتب فيكريمسينجي أو المستشفى اليوم الأحد لطلبات من للتعليق أرسلتها عبر البريد الإلكتروني بشأن نقله إلى المستشفى.