عربي-دولي
الإدارة الذاتية في سوريا تعلق على إرجاء الانتخابات في مناطقها.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
24-08-2025
|
04:28
A-
A+
قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا
، إن "إجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن عبارة عن تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين".
وأضافت: " تعريف مناطقنا بأنها مناطق غير آمنة أمر عار عن الصحة".
ولفتت الإدارة الذاتية إلى أن "ما يسمى بالانتخابات مجرد خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل، نرفض أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية ولن نكون معنيين بتنفيذها".
ودعت
المجتمع الدولي
والأمم المتحدة لعدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي تناقض القرار 2254.
وأكدت الإدارة الذاتية أن الحل في سوريا يمر عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين وليس من خلال إعادة إنتاج السياسات القديمة.
وكشف رئيس
اللجنة العليا
لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، السبت، سبب إرجاء الانتخابات في
السويداء
والرقة والحسكة.
وقال محمد
طه الأحمد، في حديث خاص لقناة "
سكاي نيوز
عربية": "تم إرجاء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب الظروف الأمنية".
وأضاف رئيس اللجنة: "نخشى من تهديدات تطال الناخبين والمرشحين في المحافظات المستثناة من الانتخابات".
كما أوضح أن "إجراء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة مرهون بعودة الأمور إلى طبيعتها".
