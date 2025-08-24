Advertisement

عربي-دولي

في رسالة… ترامب يهنئ زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا

Lebanon 24
24-08-2025
بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة تهنئة إلى فلاديمير زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا.
وجاء في الرسالة التي تم نشر نصها على حساب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي Х : "حان الوقت لإنهاء هذا القتل عديم المعنى. الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تؤدي إلى سلام دائم.
