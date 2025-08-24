Advertisement

عربي-دولي

غارات على شمال غزة… عشرات الشهداء بين منتظري المساعدات

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1408398-638916414362170591.png
Doc-P-1408398-638916414362170591.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد مخيم جباليا شمال قطاع غزة قصفًا عنيفًا ومتواصلًا منذ مساء السبت، وسط عمليات نسف المنازل السكنية من قبل الجيش الإسرائيلي باستخدام الروبوتات المفخخة.
Advertisement
كما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها وسط المخيم بشكل مكثف.


وفي وسط القطاع، أفادت مصادر صحافية بمقتل عشرات الشبان أثناء تسلمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع، إضافة إلى وقوع ضحايا في محور نتساريم.


وأفاد مصدر طبي في مستشفيات غزة بأن أكثر من 40 فلسطينيًا استشهدوا منذ الفجر نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.


من جهته أكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران صوب تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.


إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية للمدينة.
مواضيع ذات صلة
طوارئ مستشفى حمد شمال غزة: سجلنا اليوم 16 شهيداً و139 مصاباً من منتظري المساعدات
lebanon 24
25/08/2025 00:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بمستشفيي شهداء الأقصى والعودة: 5 شهداء إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة
lebanon 24
25/08/2025 00:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
25 شهيدا جراء استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات الليلة الماضية على محور زيكيم شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2025 00:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم عشرات من منتظري المساعدات... مئات الشهداء والجرحى في غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/08/2025 00:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24