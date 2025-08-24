غارات على شمال غزة… عشرات الشهداء بين منتظري المساعدات

شهد مخيم شمال قصفًا عنيفًا ومتواصلًا منذ مساء السبت، وسط عمليات نسف المنازل السكنية من قبل الجيش باستخدام الروبوتات المفخخة.

كما كثفت المدفعية قصفها وسط المخيم بشكل مكثف.





وفي وسط القطاع، أفادت مصادر صحافية بمقتل عشرات الشبان أثناء تسلمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع، إضافة إلى وقوع ضحايا في محور نتساريم.





وأفاد مصدر طبي في مستشفيات غزة بأن أكثر من 40 فلسطينيًا استشهدوا منذ نتيجة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.





أكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية 3 و16 إصابة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران صوب تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.





إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمال غربي مدينة جنوب قطاع غزة ترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية للمدينة.