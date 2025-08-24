بأكثر من 15 غارة… هجوم إسرائيلي عنيف على اليمن (صور وفيديو)

🚨 عاجل | وسائل إعلام يمنية: انفجارات عنيفة جراء غارات جوية إسرائيلية على العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/WSGEVP1Pns
— فلسطين أون لايـن (@F24online) August 24, 2025
بردا وسلاما..
النصر لفلسطين..
تحيا اليمن
صنعاء وعدن pic.twitter.com/j8I1O2COiN
— ميار احمد (@adanYora) August 24, 2025
#عاجل |
القناة 12 العبرية تنشر مشاهد للهجوم الإسرائيلي على #صنعاء#south24 pic.twitter.com/UcX1QKrAqT
— South24 | عربي (@South24_net) August 24, 2025
