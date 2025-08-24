Advertisement

عربي-دولي

بأكثر من 15 غارة… هجوم إسرائيلي عنيف على اليمن (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:58
شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بأكثر من 15 غارة، وهزّت الانفجارات أرجاء المدينة.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء العاصمة.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة قرب المجمع الرئاسي بصنعاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا  عن مصدر عسكري بأن الجيش الإسرائيلي بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات.

من جانبها، أفادت "روسيا اليوم" أن "ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء جنوبي مدينة صنعاء".
بدورها، نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية، أنّه تمّ استهداف مخازن للوقود ومحطتين للطاقة الكهربائية قرب صنعاء. 

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية الأهداف التي هاجمها الجيش، وهي: مجمع عسكري في منطقة القصر الرئاسي، موقع لتخزين الوقود يستخدمه الحوثيون، ومحطتان لتوليد الطاقة.

وأضافت: "يأتي الهجوم بعد أقل من ساعة من نشر تحقيق أجرته القوات الإسرائيلية بشأن إطلاق الحوثيين صاروخا برأس حربي انشطاري على إسرائيل".

وأوضحت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع على إسرائيل".


