بأكثر من 15 غارة… هجوم إسرائيلي عنيف على اليمن (صور وفيديو)

شنّ الجيش هجومًا استهدف العاصمة صنعاء بأكثر من 15 غارة، وهزّت الانفجارات أرجاء المدينة.



وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء العاصمة.



من جهتها، أفادت وكالة " " بأن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة قرب المجمع الرئاسي بصنعاء.



وأفادت القناة 12 نقلا عن مصدر عسكري بأن الجيش الإسرائيلي بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات.



من جانبها، أفادت " " أن "ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء جنوبي مدينة صنعاء".





وكشفت القناة 14 الإسرائيلية الأهداف التي هاجمها الجيش، وهي: مجمع عسكري في منطقة الرئاسي، موقع لتخزين الوقود يستخدمه الحوثيون، ومحطتان لتوليد الطاقة.



وأضافت: "يأتي الهجوم بعد أقل من ساعة من نشر تحقيق أجرته القوات الإسرائيلية بشأن إطلاق الحوثيين صاروخا برأس حربي انشطاري على ".



وأوضحت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع على إسرائيل".





🚨 عاجل | وسائل إعلام يمنية: انفجارات عنيفة جراء غارات جوية إسرائيلية على العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/WSGEVP1Pns — أون لايـن (@F24online) August 24, 2025

صنعاء وعدن pic.twitter.com/j8I1O2COiN — ميار احمد (@adanYora) August 24, 2025

#عاجل |

#عاجل |

القناة 12 العبرية تنشر مشاهد للهجوم الإسرائيلي على #صنعاء#south24 pic.twitter.com/UcX1QKrAqT — South24 | عربي (@South24_net) August 24, 2025 بدورها، نقلت " " عن مصادر إسرائيلية، أنّه تمّ استهداف مخازن للوقود ومحطتين للطاقة الكهربائية قرب صنعاء.