عربي-دولي

الجيش السوداني يصد هجومًا جديدًا لقوات الدعم السريع على الفاشر

Lebanon 24
24-08-2025 | 09:54
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تصديه لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، وسط معارك متواصلة منذ أشهر.
وتتكرر هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر منذ أسابيع، رغم الحصار المفروض على المدينة منذ 10 أيار 2024، وسط تحذيرات دولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 89 شخصا على الأقل قتلوا خلال 10 أيام، جراء هجمات نسبتها إلى قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك المحاذي لها.
