Advertisement

عربي-دولي

بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1408453-638916567478031292.png
Doc-P-1408453-638916567478031292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا عملية عسكرية واسعة انتهت بتحرير ما لا يقل عن ستة وسبعين رهينة، بينهم أطفال، بعدما استهدفت القوات الجوية النيجيرية مواقع لمسلحين قرب تل باوا في منطقة كانكارا.
Advertisement
 
وأوضح مفوض الأمن الداخلي في الولاية ناصر معزو أن الغارات الجوية جاءت خلال ملاحقة أحد أبرز الخاطفين في المنطقة، مؤكداً أن من بين المفرج عنهم أشخاص اختُطفوا في وقت سابق أثناء هجوم دموي استهدف مسجدًا في أونغوان مانتاو وأدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا.
 
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أحد الأطفال فقد حياته خلال فترة الاحتجاز.
مواضيع ذات صلة
الدفاع التايلاندية: استهدفنا بغارات جوية موقعين عسكريين في كمبوديا
lebanon 24
25/08/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: إعلان حالة التأهب الجوي في كييف ومقاطعتها تحسبا لغارات جوية
lebanon 24
25/08/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشنّ غارة جوية وسط مدينة خانيونس
lebanon 24
25/08/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
lebanon 24
25/08/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24