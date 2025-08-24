بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا

شهدت ولاية عملية عسكرية واسعة انتهت بتحرير ما لا يقل عن ستة وسبعين رهينة، بينهم أطفال، بعدما استهدفت مواقع لمسلحين قرب تل في منطقة كانكارا.

Advertisement

وأوضح مفوض الأمن الداخلي في الولاية ناصر معزو أن الجوية جاءت خلال ملاحقة أحد أبرز الخاطفين في المنطقة، مؤكداً أن من بين المفرج عنهم أشخاص اختُطفوا في وقت سابق أثناء هجوم دموي استهدف مسجدًا في أونغوان مانتاو وأدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أحد الأطفال فقد حياته خلال فترة الاحتجاز.