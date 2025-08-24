28
عربي-دولي
بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:24
A-
A+
شهدت ولاية
كاتسينا
شمال غرب
نيجيريا
عملية عسكرية واسعة انتهت بتحرير ما لا يقل عن ستة وسبعين رهينة، بينهم أطفال، بعدما استهدفت
القوات الجوية
النيجيرية
مواقع لمسلحين قرب تل
باوا
في منطقة كانكارا.
وأوضح مفوض الأمن الداخلي في الولاية ناصر معزو أن
الغارات
الجوية جاءت خلال ملاحقة أحد أبرز الخاطفين في المنطقة، مؤكداً أن من بين المفرج عنهم أشخاص اختُطفوا في وقت سابق أثناء هجوم دموي استهدف مسجدًا في أونغوان مانتاو وأدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أحد الأطفال فقد حياته خلال فترة الاحتجاز.
تابع
