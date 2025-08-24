28
عربي-دولي
ما الاسم الذي اختاره الجيش الإسرائيلي لهجومه على اليمن؟
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:07
أطلق الجيش
الإسرائيلي
على عمليته العسكرية في اليمن اسم "نيفي تسيدك – واحة العدالة"، في إطار سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء اليوم الأحد، وفق ما أفادت به القناة العبرية "12".
ودوّت انفجارات عنيفة في المدينة عقب قصف جوي طال مواقع عدة، بينها محطة شركة
النفط
في شارع الستين. وأعلنت
وزارة الصحة
في صنعاء سقوط قتيلين و35 جريحاً جراء
الغارات
.
كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر إعلامية أن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت محطة لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، في حين ذكرت "
رويترز
" نقلاً عن سكان أن القصف شمل منطقة
القصر
الرئاسي ومنشآت صاروخية.
وفي السياق ذاته، أوضحت القناة "12" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي أن هذه العملية جاءت رداً على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن.
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش بأن القصف استهدف محطات للطاقة، المجمع الرئاسي، ومخازن للوقود، بينما أشارت القناة "14" إلى أن الهجوم نُفّذ بمشاركة 12 طائرة حربية استخدمت 35 ذخيرة مختلفة. (روسيا اليوم)
