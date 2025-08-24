ما الاسم الذي اختاره الجيش الإسرائيلي لهجومه على اليمن؟

أطلق الجيش على عمليته العسكرية في اليمن اسم "نيفي تسيدك – واحة العدالة"، في إطار سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء اليوم الأحد، وفق ما أفادت به القناة العبرية "12".

ودوّت انفجارات عنيفة في المدينة عقب قصف جوي طال مواقع عدة، بينها محطة شركة في شارع الستين. وأعلنت في صنعاء سقوط قتيلين و35 جريحاً جراء .



كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر إعلامية أن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت محطة لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، في حين ذكرت " " نقلاً عن سكان أن القصف شمل منطقة الرئاسي ومنشآت صاروخية.



وفي السياق ذاته، أوضحت القناة "12" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي أن هذه العملية جاءت رداً على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش بأن القصف استهدف محطات للطاقة، المجمع الرئاسي، ومخازن للوقود، بينما أشارت القناة "14" إلى أن الهجوم نُفّذ بمشاركة 12 طائرة حربية استخدمت 35 ذخيرة مختلفة. (روسيا اليوم)