Advertisement

عربي-دولي

ما الاسم الذي اختاره الجيش الإسرائيلي لهجومه على اليمن؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1408454-638916572228756111.jpg
Doc-P-1408454-638916572228756111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته العسكرية في اليمن اسم "نيفي تسيدك – واحة العدالة"، في إطار سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء اليوم الأحد، وفق ما أفادت به القناة العبرية "12".
Advertisement

ودوّت انفجارات عنيفة في المدينة عقب قصف جوي طال مواقع عدة، بينها محطة شركة النفط في شارع الستين. وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء سقوط قتيلين و35 جريحاً جراء الغارات.

كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر إعلامية أن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت محطة لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، في حين ذكرت "رويترز" نقلاً عن سكان أن القصف شمل منطقة القصر الرئاسي ومنشآت صاروخية.

وفي السياق ذاته، أوضحت القناة "12" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي أن هذه العملية جاءت رداً على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن.
 
 
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش بأن القصف استهدف محطات للطاقة، المجمع الرئاسي، ومخازن للوقود، بينما أشارت القناة "14" إلى أن الهجوم نُفّذ بمشاركة 12 طائرة حربية استخدمت 35 ذخيرة مختلفة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً في اليمن
lebanon 24
25/08/2025 00:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: منظومة حيتس اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن
lebanon 24
25/08/2025 00:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم سلاح البحرية على اليمن استهدف محطة الطاقة في حزيز قرب العاصمة صنعاء
lebanon 24
25/08/2025 00:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يبدأ شن هجوم على الحديدة في اليمن
lebanon 24
25/08/2025 00:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24