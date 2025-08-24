بالصور.. بئر مُلغّمة في سوريا وتحذير عاجل

Advertisement

أعلنت أنّ دوريات في منطقة المخرم الفوقاني بمحافظة حمص عثرت على بئر تضمّ كمية كبيرة من الألغام، بينها ألغامٌ فردية وأخرى مخصّصة للمركبات، وُضِعت داخل أكياسٍ بإحكام.وأوضحت الوزارة أنّ العناصر الأمنية أمّنت الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين، من دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن زرع هذه الألغام.وفي ختام بيانها، دعت "الداخلية" المواطنين إلى توخّي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواد متفجّرة، مؤكّدةً أنّ التعاون مع الجهات المختصّة يساهم مباشرةً في منع وقوع حوادث محتملة.