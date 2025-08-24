Advertisement

عربي-دولي

اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1408513-638916718744092684.png
Doc-P-1408513-638916718744092684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف إعلام إسرائيلي أن إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول الخليج، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال.
Advertisement

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يهدف الاتفاق إلى استقرار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده إيران. ولفتت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، تُمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذه الخطوة.

ويتضمن الاتفاق:

منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل ذا أهمية استراتيجية خاصة".

كما يحظر الاتفاق نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

ومن القضايا الحساسة التي تناولها الاتفاق "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والمساعدات الإنسانية المقدمة لها.. ونزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية من دمشق إلى السويداء، وهي خطوة تهدف إلى منع التهديدات الإرهابية من المنطقة الحدودية مع إسرائيل".

كما تتضمن الاتفاقية وعودا بإعادة بناء سوريا بدعم أميركي ومساعدات من دول الخليج، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة. (روسيا اليوم)

 
مواضيع ذات صلة
من ضمنها حصرية "السلاح"... بيان للتيار وهذه أبرز بنوده
lebanon 24
25/08/2025 05:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّفاق وقف إطلاق النار في غزة.. هذه أبرز بنوده
lebanon 24
25/08/2025 05:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
lebanon 24
25/08/2025 05:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه ابرز بنود جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
25/08/2025 05:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
15:48 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24