28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
Lebanon 24
24-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف إعلام إسرائيلي أن
إسرائيل
وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول الخليج، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال.
Advertisement
وبحسب القناة 12
الإسرائيلية
، يهدف الاتفاق إلى استقرار
سوريا
بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده
إيران
. ولفتت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، تُمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذه الخطوة.
ويتضمن الاتفاق:
منع
تركيا
من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل ذا أهمية استراتيجية خاصة".
كما يحظر الاتفاق نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي
السورية
، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو
الإسرائيلي
في المنطقة.
ومن
القضايا
الحساسة التي تناولها الاتفاق "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والمساعدات الإنسانية المقدمة لها.. ونزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية من دمشق إلى السويداء، وهي خطوة تهدف إلى منع التهديدات الإرهابية من المنطقة الحدودية مع إسرائيل".
كما تتضمن الاتفاقية وعودا بإعادة بناء سوريا بدعم أميركي ومساعدات من دول الخليج، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ
الإيراني
في المنطقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
من ضمنها حصرية "السلاح"... بيان للتيار وهذه أبرز بنوده
Lebanon 24
من ضمنها حصرية "السلاح"... بيان للتيار وهذه أبرز بنوده
25/08/2025 05:34:41
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق وقف إطلاق النار في غزة.. هذه أبرز بنوده
Lebanon 24
إتّفاق وقف إطلاق النار في غزة.. هذه أبرز بنوده
25/08/2025 05:34:41
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
Lebanon 24
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
25/08/2025 05:34:41
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه ابرز بنود جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
هذه ابرز بنود جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم
25/08/2025 05:34:41
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
Lebanon 24
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
17:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
16:51 | 2025-08-24
24/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:25 | 2025-08-24
24/08/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
Lebanon 24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
16:11 | 2025-08-24
24/08/2025 04:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو
Lebanon 24
رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو
15:58 | 2025-08-24
24/08/2025 03:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2025-08-24
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
16:51 | 2025-08-24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
16:25 | 2025-08-24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:11 | 2025-08-24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
15:58 | 2025-08-24
رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو
15:48 | 2025-08-24
"جريمة حرب".. إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24