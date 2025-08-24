في بلد عربي.. ترقب لإعلان اكبر استكشاف عن الذهب

Advertisement

كشفت عن تقدم كبير في الدراسات الجيولوجية لتأكيد احتياطيات جديدة من والمعادن المصاحبة في منطقة غرب جبل علبة ضمن مثلث حلايب وشلاتين مصر.وأشارت والثروة المعدنية إلى أنه من المحتمل تتجاوز الاحتياطيات المقدرة في تلك المنطقة 300 ألف أوقية من الذهب، وذلك تمهيدا لإعلان كشف تجاري جديد يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التعدين.ويعد هذا الاكتشاف جزءا من استراتيجية مصر لتعزيز قطاع التعدين، حيث تسعى البلاد إلى جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 375 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مع توقعات بزيادة الاستثمارات المباشرة إلى مليار دولار بحلول عام 2030.وتقع منطقة جبل علبة ضمن محمية علبة الطبيعية وهي واحدة من أكبر وأهم المحميات الطبيعية في مصر، بمساحة إجمالية تبلغ 35,600 كيلومتر مربع، وتمتد المحمية في الركن الجنوبي الشرقي من البلاد، ضمن مثلث حلايب وشلاتين، وهي منطقة غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.وتعرف المنطقة بتضاريسها الجبلية الوعرة ووجود رواسب معدنية واعدة، مما يجعلها هدفا رئيسيا لأنشطة التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، حيث تعد هذه المنطقة جزءا من الصحراء الشرقية المصرية، التي شهدت في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة مثل اكتشاف منجم إيقات عام 2020، الذي يحتوي على احتياطيات تُقدر بحوالي 1.3 مليون أوقية من الذهب، باستثمارات تجاوزت 300 مليون دولار حتى الآن.وتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، حيث يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث قطاع التعدين، بعدما أدخلت تعديلات تشريعية في عام 2020 لتسهيل جذب المستثمرين الأجانب، مثل إلغاء شرط إقامة شركات مشتركة مع الحكومة وتحديد الإتاوات بنسبة لا تتجاوز 20%، كما أطلقت مصر مناقصات عالمية لاستكشاف الذهب في الصحراء الشرقية، شملت مساحات تصل إلى 56,000 كيلومتر مربع. (روسيا اليوم)