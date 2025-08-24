28
بيروت
30
طرابلس
26
صور
29
جبيل
27
صيدا
29
جونية
22
النبطية
20
زحلة
21
بعلبك
12
بشري
25
بيت الدين
23
كفردبيان
عربي-دولي
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
Lebanon 24
24-08-2025
|
16:11
A-
A+
شدّد زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز (ديمقراطي–نيويورك) أن تهديدات
الرئيس دونالد ترامب
بإرسال قوات إلى شيكاغو "محاولة لتصنيع أزمة وصرف الأنظار"، مؤكدًا أنه "لا أساس ولا سلطة" تسمح للرئيس بإنزال قوات فدرالية في المدينة من دون موافقة الولاية. جاء ذلك في مقابلة مع برنامج State of the Union على شبكة CNN، في خضمّ جدل متصاعد حول صلاحيات
البيت الأبيض
في نشر قوات داخل المدن.
تقارير متطابقة أفادت بأن
وزارة الدفاع
تعمل منذ أسابيع على تصوّر قد يشمل نشر "آلاف" من عناصر الحرس الوطني في شيكاغو اعتبارًا من كانون الاول، فيما طُرِحت أيضًا—على نحو أقل ترجيحًا—فكرة إشراك قوات عاملة. السلطات المحلية أكدت أنها لم تتلقَّ تواصلًا رسميًا من الإدارة.
الحاكم جيه بي بريتزكر وعمدة شيكاغو براندون جونسون اعتبرا الخطوة "أزمة مُفتعلة" و"غير مبرَّرة"، مشيرَين إلى عدم وجود حالة طوارئ تقتضي تدخّلًا عسكريًا
