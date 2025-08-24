بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما

Advertisement

أوقفت شرطة العاصمة فتى يبلغ 15 عامًا ورجلًا في الرابعة والخمسين من عمره بشبهة الحريق العمد بنيّة تعريض الحياة للخطر، بعد اندلاع حريقٍ مساء الجمعة داخل مطعم "Indian Aroma" في وودفورد أفينيو – غانتس هيل، إلفورد (شرق لندن). وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص؛ فيما لا يزال رجل وامرأة في حالة حرجة، بحسب بيان الشرطة.وقالت الشرطة إن استُدعيت قرابة الساعة التاسعة مساء الجمعة 22 آب، وإن الموقوفَين ما زالا رهن الاحتجاز على ذمّة التحقيق. كما يُعتقد بوجود ضحيتين إضافيتين غادرتا المكان قبل وصول الشرطة والإسعاف، وتستمر الجهود للتعرّف عليهما.وتُظهر لقطاتٌ من كاميرات المراقبة—اطّلعت عليها وسائل إعلام بريطانية—مجموعةً بوجوهٍ مغطّاة دخلت المطعم وسكبت سائلًا على الأرض قبل أن تندلع النيران خلال ثوانٍ؛ كما يظهر رجل يفرّ وثيابه تشتعل. التحقيق الجنائي ما زال جاريًا لتحديد الدافع والملابسات.