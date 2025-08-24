Advertisement

عربي-دولي

بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1408525-638916749105977217.png
Doc-P-1408525-638916749105977217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية فتى يبلغ 15 عامًا ورجلًا في الرابعة والخمسين من عمره بشبهة الحريق العمد بنيّة تعريض الحياة للخطر، بعد اندلاع حريقٍ مساء الجمعة داخل مطعم "Indian Aroma" في وودفورد أفينيو – غانتس هيل، إلفورد (شرق لندن). وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص؛ فيما لا يزال رجل وامرأة في حالة حرجة، بحسب بيان الشرطة. 
Advertisement

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ استُدعيت قرابة الساعة التاسعة مساء الجمعة 22 آب، وإن الموقوفَين ما زالا رهن الاحتجاز على ذمّة التحقيق. كما يُعتقد بوجود ضحيتين إضافيتين غادرتا المكان قبل وصول الشرطة والإسعاف، وتستمر الجهود للتعرّف عليهما. 

وتُظهر لقطاتٌ من كاميرات المراقبة—اطّلعت عليها وسائل إعلام بريطانية—مجموعةً بوجوهٍ مغطّاة دخلت المطعم وسكبت سائلًا على الأرض قبل أن تندلع النيران خلال ثوانٍ؛ كما يظهر رجل يفرّ وثيابه تشتعل. التحقيق الجنائي ما زال جاريًا لتحديد الدافع والملابسات.
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية: إطلاق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية على المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء استفزاز متعمّد
lebanon 24
25/08/2025 05:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي: اللجوء إلى قانون العقوبات في قضايا النشر استهداف متعمّد للصحافة
lebanon 24
25/08/2025 05:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا
lebanon 24
25/08/2025 05:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال الأسابيع الأخيرة نشرت حركة حماس إدعاءات كاذبة حول تجويع متعمد في غزة
lebanon 24
25/08/2025 05:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
15:48 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24