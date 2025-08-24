Advertisement

عربي-دولي

اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل

Lebanon 24
24-08-2025 | 17:00
ذكرت قناة i24NEWS أنّ اتصالاتٍ أولية تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة لترتيب زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل في بداية كانون الاول 2025.
في حال تمت ستكون الأولى له خلال ولايته الثانية.
 
ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية وأميركية أنّ البحث جارٍ على مستوى تمهيدي، من دون حسم نهائي حتى الآن. 
