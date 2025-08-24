اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل

ذكرت قناة i24NEWS أنّ اتصالاتٍ أولية تجري بين والولايات المتحدة لترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى إسرائيل في بداية كانون الاول 2025.

في حال تمت ستكون الأولى له خلال ولايته الثانية.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية وأميركية أنّ البحث جارٍ على مستوى تمهيدي، من دون حسم نهائي حتى الآن.