ملك الأردن: نرفض الخطط الإسرائيلية في غزة

Advertisement

أكد ملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رفض بلاده للخطط الهادفة إلى احتلال وتوسيع الاستيطان في ، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى القطاع.جاء ذلك خلال لقاء الملك في عمّان مع عضوي الكونغرس الأميركي؛ السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. وتناول اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في ، وفق بيان الديوان الملكي.وجدد الملك عبد الله التأكيد على دعم الأردن لحقوق المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967 وفق حل الدولتين، محذرا من خطورة المشاريع الإسرائيلية، وفي مقدمتها مخطط “إي1” الاستيطاني شرق ، الذي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية.وأكد الملك الأردني أهمية دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.