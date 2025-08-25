Advertisement

عربي-دولي

ملك الأردن: نرفض الخطط الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1408606-638917063495021619.jpg
Doc-P-1408606-638917063495021619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رفض بلاده للخطط الإسرائيلية الهادفة إلى احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى القطاع.
Advertisement

جاء ذلك خلال لقاء الملك الأردني في عمّان مع عضوي الكونغرس الأميركي؛ السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. وتناول اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق بيان الديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على دعم الأردن لحقوق الفلسطينيين المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967 وفق حل الدولتين، محذرا من خطورة المشاريع الإسرائيلية، وفي مقدمتها مخطط “إي1” الاستيطاني شرق القدس، الذي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية.

وأكد الملك الأردني أهمية دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.
مواضيع ذات صلة
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سيكون للخطة العسكرية الإسرائيلية بمدينة غزة أثر إنساني كارثي
lebanon 24
25/08/2025 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصدق غدا الأربعاء على المبادئ العملياتية لخطة احتلال مدينة غزة
lebanon 24
25/08/2025 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تؤدي إلى طريق مسدود تماما
lebanon 24
25/08/2025 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: أعقد اجتماعا في هذه الأثناء مع رئيس الأركان لبحث الخطط العسكرية الهجومية في غزة
lebanon 24
25/08/2025 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2025-08-25
02:47 | 2025-08-25
02:34 | 2025-08-25
02:24 | 2025-08-25
02:18 | 2025-08-25
02:10 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24