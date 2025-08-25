Advertisement

عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب قبول طلب واشنطن

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1408636-638917106539019398.jpg
Doc-P-1408636-638917106539019398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين عن رئيس البلاد لي جيه-ميونغ قوله إنه من الصعب على سول قبول طلب واشنطن بمنح “مرونة” لعمليات القوات الأميركية المتمركزة في البلاد.
Advertisement

وتعني هذه المرونة قدرة القوات الأميركية على تعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها دون قيود صارمة من الجانب الكوري الجنوبي، وهو ما يثير قلق سول بشأن سيادتها على أراضيها.

أدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن حيث من المقرر أن يعقد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم.

وقال لي إنه يتوقع مناقشة قضايا الأمن القومي والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية وتفاصيل اتفاقية تجارية تم الاتفاق عليها بين البلدين أواخر تموز، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب.
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
lebanon 24
25/08/2025 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
lebanon 24
25/08/2025 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: نتعاون مع الولايات المتحدة واليابان في ظل تهديدات كوريا الشماليةالنووية
lebanon 24
25/08/2025 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: سنعيد العمل باتفاقية عسكرية مع الجارة الشمالية تخفيفا للتوترات
lebanon 24
25/08/2025 14:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24