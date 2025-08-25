رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب قبول طلب واشنطن

Advertisement

نقلت للأنباء اليوم الاثنين عن رئيس البلاد لي جيه-ميونغ قوله إنه من الصعب على سول قبول طلب بمنح “مرونة” لعمليات القوات الأميركية المتمركزة في البلاد.وتعني هذه المرونة قدرة القوات الأميركية على تعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها دون قيود صارمة من الجانب الكوري الجنوبي، وهو ما يثير قلق سول بشأن سيادتها على أراضيها.أدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح التي أقلته إلى واشنطن حيث من المقرر أن يعقد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي اليوم.إنه يتوقع مناقشة قضايا والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية وتفاصيل اتفاقية تجارية تم الاتفاق عليها بين البلدين أواخر ، وفقا لما ذكرته .