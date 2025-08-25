Advertisement

عربي-دولي

ترامب يدعو إلى سحب تراخيص بعض الشبكات التلفزيونية الأميركية

25-08-2025
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى سحب تراخيص شبكتي ABC وNBC التلفزيونيتين في حال عدم دفعهما ملايين الدولارات مقابل حقوق البث.
ونشر ترامب تغريدة على صفحته في موقع "تروث سوشيال" قائلاً: "لماذا لا تدفع شبكتا ABC وNBC المزيفتان، وهما من أسوأ شبكات التلفزيون وأكثرها تحيزا في العالم، ملايين الدولارات سنويا كرسوم ترخيص؟ يجب سحب تراخيصهما بسبب تغطيتهما غير العادلة للجمهوريين و/أو المحافظين، ولكن على الأقل يجب أن يدفعا مبلغا كبيرا".



