إيران تتهم روسيا بتسريب معلومات لإسرائيل

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:43
وجّه محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اتهامات غير مسبوقة إلى روسيا.
وأشار صدر في تصريحات صحافية مساء الأحد إلى أن "روسيا زودت إسرائيل بمعلومات عن مراكز الدفاع الجوي في إيران".

كما اعتبر أن "هذه الحرب بيّنت أن التحالف الاستراتيجي مع موسكو لا قيمة له"، في إشارة إلى حرب الـ 12 يوما، التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في حزيران الماضي.


