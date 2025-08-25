إيران تتهم روسيا بتسريب معلومات لإسرائيل

Advertisement

وأشار صدر في تصريحات صحافية مساء الأحد إلى أن "روسيا زودت بمعلومات عن مراكز الدفاع الجوي في ".كما اعتبر أن "هذه الحرب بيّنت أن التحالف الاستراتيجي مع لا قيمة له"، في إشارة إلى حرب الـ 12 يوما، التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في حزيران الماضي.