Advertisement

عربي-دولي

"ذباب طفيلي آكل للحم".. تأكيد أول إصابة بشرية بداء "الدودة الحلزونية" في أميركا فما هو؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1408673-638917157581983099.webp
Doc-P-1408673-638917157581983099.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بداء الدودة الحلزونية المرتبط بالسفر، وهي ذباب طفيلي آكل للحم، من بلد يشهد تفشيا للمرض.
Advertisement

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية آندرو نيكسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن وزارة الصحة بولاية ماريلاند والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أجريا فحوصا للحالة، وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الرابع من أغسطس أنها حالة عدوى بالدودة الحلزونية وتتعلق بمريض عاد من سفره إلى السلفادور.
وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن مصادر في قطاع صناعة لحوم البقر قالت الأسبوع الماضي إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حالة إصابة بالعدوى لشخص في ولاية ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا.

ولم يتطرق نيكسون إلى التناقض بشأن مصدر حالة العدوى البشرية.

وقال "الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة من هذه البداية منخفض للغاية".

ولم تؤكد الحكومة الأميركية أي حالات إصابة في الحيوانات هذا العام.

وقدرت وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي العدوى ربما يكلف الاقتصاد في تكساس، وهي أكبر ولاية أميركية منتجة للماشية، حوالي 1.8 مليار دولار في نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.

ما هي الديدان الحلزونية الآكلة للحم؟
الديدان الحلزونية هي ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في جروح أي حيوان ذي دم حار.

بمجرد أن يفقس البيض، تستخدم مئات اليرقات أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما يؤدي في النهاية إلى موت الكائن المصاب إذا لم يُعالج.
تشبه طريقة تغذي هذه الديدان إدخال برغي في قطعة خشب.

يمكن أن تكون الديدان الحلزونية قاتلة للماشية ومدمرة للحياة البرية، ونادرا ما تُصيب البشر، لكن الإصابة سواء في الحيوان أو الإنسان ربما تكون قاتلة.

العلاج ليس سهلا، إذ يتطلب إزالة مئات اليرقات وتطهير الجروح بشكل كامل. ومع ذلك، تكون فرص النجاة كبيرة إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصر: شركة إماراتية تبدأ بإنتاج مبشر من أول بئر غاز في "بيغونيا"
lebanon 24
25/08/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. إليكم موعد دفع "الزودة"
lebanon 24
25/08/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!
lebanon 24
25/08/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
lebanon 24
25/08/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24