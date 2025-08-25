"ذباب طفيلي آكل للحم".. تأكيد أول إصابة بشرية بداء "الدودة الحلزونية" في أميركا فما هو؟

Advertisement

كشفت والخدمات الإنسانية الأميركية عن أول حالة إصابة بشرية في بداء الدودة الحلزونية المرتبط بالسفر، وهي ذباب طفيلي آكل للحم، من بلد يشهد تفشيا للمرض.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية آندرو نيكسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن وزارة الصحة بولاية ماريلاند والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أجريا فحوصا للحالة، وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الرابع من أغسطس أنها حالة عدوى بالدودة الحلزونية وتتعلق بمريض عاد من سفره إلى السلفادور.وذكرت وكالة في وقت سابق أن مصادر في قطاع صناعة لحوم البقر قالت الأسبوع الماضي إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حالة إصابة بالعدوى لشخص في ولاية ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا.ولم يتطرق نيكسون إلى التناقض بشأن مصدر حالة العدوى البشرية.وقال "الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة من هذه البداية منخفض للغاية".ولم تؤكد الحكومة الأميركية أي حالات إصابة في الحيوانات هذا العام.وقدرت الأميركية أن تفشي العدوى ربما يكلف الاقتصاد في ، وهي أكبر ولاية أميركية منتجة للماشية، حوالي 1.8 مليار دولار في نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.ما هي الديدان الحلزونية الآكلة للحم؟الديدان الحلزونية هي ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في جروح أي حيوان ذي دم حار.بمجرد أن يفقس البيض، تستخدم مئات اليرقات أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما يؤدي في النهاية إلى موت الكائن المصاب إذا لم يُعالج.تشبه طريقة تغذي هذه الديدان إدخال برغي في قطعة خشب.يمكن أن تكون الديدان الحلزونية قاتلة للماشية ومدمرة للحياة البرية، ونادرا ما تُصيب البشر، لكن الإصابة سواء في الحيوان أو الإنسان ربما تكون قاتلة.العلاج ليس سهلا، إذ يتطلب إزالة مئات اليرقات وتطهير الجروح بشكل كامل. ومع ذلك، تكون فرص النجاة كبيرة إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.(سكاي نيوز)