ماذا تشهد "إمارة الكبتاغون" في سوريا؟ القصة في تقرير بريطانيّ

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ تشهد منذ كانون الأول الماضي، تحولاً في مكافحة تجارة الكبتاغون العابرة للقارات، حيثُ بدأت السلطات الجديدة في بشن حرب واسعة على هذه التجارة، وسط مقاومة شديدة من شبكات التجارة المتجذّرة في البلاد منذ سنوات.

Advertisement

ويقول التقرير إن سوريا تحاول "تفكيك إمبراطورية المخدرات" التي ازدهرت خلال حكم الرئيس السابق والتي كانت تُدر عليه أكثر من 5 مليارات دولار، الأمر الذي ساعده على الاستمرار والصمود رغم الأميركية والغربية التي فُرضت على نظامه خلال سنوات الحرب التي اندلعت عام 2011.

وكان الرئيس السوري أحمد قال سابقاً إن "سوريا ستُظهر من الكبتاغون"، في حين تقول "فايننشال تايمز" إن الحملة السورية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تراجع حاد في إنتاجها وتجارتها بنسبة تصل إلى 80%، وفق ما يقول باحثون ومسؤولون أمنيون إقليميون.

ونفذت وحدات مكافحة المخدرات التي تشكّلت حديثاً في سوريا، مداهمات واسعة طالت مختبرات تصنيع مرتبطة بشخصيات من العائلة الحاكمة السابقة، بينها منشآت قرب مطار المزة العسكري وقصور يملكها ماهر ، شقيق الرئيس السابق، قائد الفرقة الرابعة، المشهورة بوحشيتها، والمسؤول عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة لتمويل جهود الحرب.





إلى ذلك، يقول مشروع الكبتاغون في معهد "نيو لاينز"، إن السلطات الجديدة صادرت أكثر من 200 مليون حبة بين كانون الثاني وآب 2025، أي ما يعادل 20 ضعف الكمية التي كان جيش الأسد يدعي مصادرتها طوال عام 2024.



