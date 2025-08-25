27
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
مفاجأة حربيّة من أوكرانيا.. طائرات قديمة تتصدّي لـ"المسيرات"!
Lebanon 24
25-08-2025
10:00
نشرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية تقريراً جديداً سلطت فيه الضوء على التكتيكات التي تعتمدها
أوكرانيا
للتصدي للطائرات المُسيرة الروسية.
وكشف التقرير أنّ الجيش الأوكراني يستخدمُ طائرات تدريب سوفييتية قديمة يقودها طيارون هواة، بينما يتولى آخرون على متن المركبة إطلاق النار من بنادق ورشاشات باتجاه المُسيرات الروسية.
ويأتي اعتماد هذه التكتيك على الرغم من امتلاك أوكرانيا أكثر الدفاعات الجوية تقدمًا في الغرب، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت، إضافة إلى طائرات إف-16 التي تستخدمها أحياناً لإسقاط الصواريخ والطائرات من دون طيار.
وأكد نائب قائد اللواء 11 للطيران العسكري الأوكراني العقيد ميكولا ليخاتسكيفإن، أن هذا السرب نجح في إسقاط ما يقرب من نصف إجمالي الطائرات المسيّرة، ونفذ ما يقارب 300 مهمة قتالية خلال العام الماضي.
أما عن تفاصيل عمل هذا السرب، فتقول الصحيفة، إن أحد طواقمه هو طيار يبلغ من العمر 56 عاماً، وتعلم الطيران كهواية قبل الحرب، أما مطلق النار فيبلغ من العمر 38 عاماً، وهو ميكانيكي سيارات سابق لم يسبق له قيادة طائرة قبل
الغزو
.
ويبدأ عمل الطاقم عندما تظهر مسيّرة على شاشات الرادار العسكرية، إذ يهرع الطاقم إلى طائرات التدريب ذات المقعدين من طراز Yak-52 التي تفتقر للرادار ولا تُستخدم إلا في النهار، وتقلع عادة خلال 15 دقيقة من رصد المسيّرة.
ويقترب الطيارون بحسب "
وول ستريت
جورنال" من الهدف لمسافة تتراوح بين 200 و300 قدم، ليتمكن
الرامي
من فتح مظلة قمرة القيادة وإطلاق النار. وأحياناً يُستخدم جناح الطائرة لدفع المسيّرة عن مسارها، وهو تكتيك يعود إلى الحرب العالمية الثانية.
أيضاً، تستهدف هذه الطائرات بالدرجة الأولى المسيّرات الروسية من طراز أورلان وزالا للاستطلاع، إضافة إلى المسيّرات الهجومية من طراز شاهد إيرانية الصنع.
(العربي الجديد)
