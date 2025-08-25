تقرير إسرائيلي: دروز من سوريا يطلبون الجنسية الإسرائيلية

كشف تقرير لقناة "inews24" أنَّ عدد السوريين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الإسرائيلية، تضاعف 3 مرات في أقل من عام، مشيراً إلى أنَّ التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، أدت إلى بروز الأمر المذكور.

وذكرت القناة أنها التقت عدداً من الدروز الذين اخترقوا الحدود من الأراضي السورية للجزء الذي تسيطر عليه من منذ حزيران 1967، وذلك إبان أحداث السويداء الأخيرة، مشيرة إلى أن هؤلاء قرروا أن يصبحوا إسرائيليين، رغم أن هناك نسبة كبيرة من سكان الجولان، الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، يرفضون الجنسية.



ويقول التقرير إنَّ "الدروز في الجولان منعوا لسنوات من الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولم يسمح لهم التماهي مع إخوانهم على الجانب الآخر من السياج في "، وأضاف: "ولكن، ومنذ سقوط نظام واشتباكات الدروز السوريين مع الجماعات المسلحة والبدو، انعكس هذا التوجه على مواقف كثير من أبناء الطائفة، وتضاعف عدد طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية 3 أضعاف تقريباً في أقل من عام". (إرم نيوز)