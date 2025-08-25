27
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي: دروز من سوريا يطلبون الجنسية الإسرائيلية
Lebanon 24
25-08-2025
|
06:57
كشف تقرير لقناة "inews24"
الإسرائيلية
أنَّ عدد السوريين
الدروز
الذين تقدموا للحصول على الجنسية الإسرائيلية، تضاعف 3 مرات في أقل من عام، مشيراً إلى أنَّ التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء
السورية
ذات الغالبية الدرزية، أدت إلى بروز الأمر المذكور.
وذكرت القناة أنها التقت عدداً من الدروز الذين اخترقوا الحدود من الأراضي السورية للجزء الذي تسيطر عليه
إسرائيل
من
الجولان
منذ حزيران 1967، وذلك إبان أحداث السويداء الأخيرة، مشيرة إلى أن هؤلاء قرروا أن يصبحوا إسرائيليين، رغم أن هناك نسبة كبيرة من سكان الجولان، الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، يرفضون الجنسية.
ويقول التقرير إنَّ "الدروز في الجولان منعوا لسنوات من الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولم يسمح لهم التماهي مع إخوانهم على الجانب الآخر من السياج في
سوريا
"، وأضاف: "ولكن، ومنذ سقوط نظام
بشار الأسد
واشتباكات الدروز السوريين مع الجماعات المسلحة والبدو، انعكس هذا التوجه على مواقف كثير من أبناء الطائفة، وتضاعف عدد طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية 3 أضعاف تقريباً في أقل من عام".
(إرم نيوز)
