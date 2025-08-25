Advertisement

صحة

ذباب آكل للحوم يفاجئ العالم.. ماذا نعرف عنه وهل يجب القلق؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1408798-638917381889196948.png
Doc-P-1408798-638917381889196948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت السلطات الصحية الأميركية تسجيل أول حالة بشرية منذ عقود لعدوى الدودة الحلزونية (New World screwworm) لدى مقيمٍ في ولاية ماريلاند عاد مؤخرًا من السلفادور؛ المريض تلقّى العلاج وتعافى، بحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة بماريلاند. 
Advertisement
 
ما الذي حدث؟

الحالة عابرة للسفر وليست عدوى محلية المنشأ داخل الولايات المتحدة. وأفاد متحدّث باسم وزارة الصحّة الفيدرالية بأن التشخيص تأكّد لدى CDC في 4 آب قبل الإعلان الأوسع لاحقًا. 

رغم الطابع "النادر جدًا" للإصابة البشرية، أعادت الحالة تسليط الضوء على خطر إعادة دخول الطفيلي إلى قطعان الماشية الأميركية، وهو ما كانت البلاد قد قضت عليه في الستينيات عبر برنامج تعقيم الذباب وإطلاق الذكور العقيمة. 

ما هي "الدودة الحلزونية"؟

هي ذبابة طفيلية آكلة للأنسجة الحية؛ تضع بيضها على الجروح المكشوفة للكائنات ذات الدم الحار. بعد الفقس، تلتهم اليرقات اللحم الحي وقد تُسبّب أذى شديدًا، ويكمن العلاج في الإزالة الفيزيائية لليرقات مع الرعاية الطبية المناسبة. البشر يُصابون نادرًا، غالبًا بعد التعرّض لجروح في مناطق يتوطن فيها الطفيلي. 

الطفيلي قادر على قتل حيوانات بالغة خلال أيام إذا لم تُعالج. تقدّر تقارير سوقية وخبراء أن تفشّياً كبيراً في تكساس وحدها قد يكلّف القطاع حتى 1.8 مليار دولار؛ وهو ما يضغط على سلاسل توريد اللحوم المتأثرة أصلًا بتراجع القطيع الأميركي. 

أطلقت وزارة الزراعة الأميركية خطة بخمسة محاور لمكافحة الخطر المتصاعد من أمريكا الوسطى، تشمل:

إنشاء منشأة لتوزيع الذباب العقيم في قاعدة مور الجوية بجنوب تكساس (تكلفة 8.5 ملايين دولار) لاستقبال الذباب المُنتَج في بنما والمكسيك وإطلاقه ميدانيًا. 

توسيع المراقبة والإنذار المبكر وقيود حركة الحيوانات المعرضة. 

تفعيل تقنية الحشرات العقيمة على نطاق أوسع لكسر دورة التكاثر (الأنثى تتزاوج مرة واحدة). 

إتاحة استخدام علاجات بيطرية طارئة وإرشادات ميدانية للأطباء البيطريين. 

الحفاظ على حاجز حيوي شمالي عبر برامج إقليمية تعقبًا لانتشار الطفيلي شمالًا منذ 2023 وتبدّل وضع الحاجز التقليدي بين بنما وكولومبيا. 

ماذا يعني ذلك للسكان؟

خطر العدوى على الجمهور منخفض للغاية داخل الولايات المتحدة وفق الجهات الصحية؛ التركيز ينصبّ على حماية المواشي. 

أما، للمسافرين من مناطق متأثرة، فأي جُرح مفتوح يجب تغطيته وتنظيفه جيدًا، ومراجعة الطبيب فورًا عند ألم/نزّ أو حركة دودية في الجرح؛ العلاج يقوم على إزالة اليرقات بسرعة ثم معالجة الجرح. 

ولمربي الحيوانات، يجب عزل أي رأس يُشتبه بإصابته والتواصل فورًا مع الطبيب البيطري أو سلطات الصحة الحيوانية/APHIS. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"ذباب طفيلي آكل للحم".. تأكيد أول إصابة بشرية بداء "الدودة الحلزونية" في أميركا فما هو؟
lebanon 24
25/08/2025 23:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أقدم دليل على أكل لحوم البشر في أوروبا... ضحيته طفل!
lebanon 24
25/08/2025 23:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترزيان: موضوع التدقيق المالي الجنائي أخذ جدلاً كبيراً ولم نعرف عنه أي شيء
lebanon 24
25/08/2025 23:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. لحوم حيّة تدخل من سوريا إلى لبنان
lebanon 24
25/08/2025 23:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
15:20 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:56 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24