ذباب آكل للحوم يفاجئ العالم.. ماذا نعرف عنه وهل يجب القلق؟

الحالة عابرة للسفر وليست عدوى محلية المنشأ داخل . وأفاد متحدّث باسم وزارة الصحّة الفيدرالية بأن التشخيص تأكّد لدى CDC في 4 آب قبل الإعلان الأوسع لاحقًا.رغم الطابع "النادر جدًا" للإصابة البشرية، أعادت الحالة تسليط الضوء على خطر إعادة دخول الطفيلي إلى قطعان الماشية الأميركية، وهو ما كانت البلاد قد قضت عليه في الستينيات عبر برنامج تعقيم الذباب وإطلاق الذكور العقيمة.هي ذبابة طفيلية آكلة للأنسجة الحية؛ تضع بيضها على الجروح المكشوفة للكائنات ذات الحار. بعد الفقس، تلتهم اليرقات اللحم الحي وقد تُسبّب أذى شديدًا، ويكمن العلاج في الإزالة الفيزيائية لليرقات مع الرعاية الطبية المناسبة. البشر يُصابون نادرًا، غالبًا بعد التعرّض لجروح في مناطق يتوطن فيها الطفيلي.الطفيلي قادر على قتل حيوانات بالغة خلال أيام إذا لم تُعالج. تقدّر تقارير سوقية وخبراء أن تفشّياً كبيراً في تكساس وحدها قد يكلّف القطاع حتى 1.8 مليار دولار؛ وهو ما يضغط على سلاسل توريد اللحوم المتأثرة أصلًا بتراجع القطيع الأميركي.أطلقت الأميركية خطة بخمسة محاور لمكافحة الخطر المتصاعد من أمريكا الوسطى، تشمل:إنشاء منشأة لتوزيع الذباب العقيم في قاعدة مور الجوية بجنوب تكساس (تكلفة 8.5 ملايين دولار) لاستقبال الذباب المُنتَج في بنما والمكسيك وإطلاقه ميدانيًا.توسيع المراقبة والإنذار المبكر وقيود حركة الحيوانات المعرضة.تفعيل تقنية الحشرات العقيمة على نطاق أوسع لكسر دورة التكاثر (الأنثى تتزاوج مرة واحدة).إتاحة استخدام علاجات بيطرية طارئة وإرشادات ميدانية للأطباء البيطريين.الحفاظ على حاجز حيوي شمالي عبر برامج إقليمية تعقبًا لانتشار الطفيلي شمالًا منذ 2023 وتبدّل وضع الحاجز التقليدي بين بنما وكولومبيا.خطر العدوى على الجمهور منخفض للغاية داخل الولايات المتحدة وفق الجهات الصحية؛ التركيز ينصبّ على حماية المواشي.أما، للمسافرين من مناطق متأثرة، فأي جُرح مفتوح يجب تغطيته وتنظيفه جيدًا، ومراجعة الطبيب فورًا عند ألم/نزّ أو حركة دودية في الجرح؛ العلاج يقوم على إزالة اليرقات بسرعة ثم معالجة الجرح.ولمربي الحيوانات، يجب عزل أي رأس يُشتبه بإصابته والتواصل فورًا مع الطبيب البيطري أو سلطات الصحة الحيوانية/APHIS. (سكاي نيوز)