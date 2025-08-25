Advertisement

عربي-دولي

بعد مجزرة مستشفى ناصر في غزة.. ماذا قال ترامب؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1408899-638917496756267904.jpg
Doc-P-1408899-638917496756267904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة "مروّعة"، معلنًا أن عدد الرهائن المتبقين في القطاع يقل عن 20 شخصًا، متعهدًا بالعمل على إخراجهم.
Advertisement

وأعرب ترامب عن استيائه من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى ناصر في غزة، وأودت بحياة 20 شخصًا بينهم خمسة صحفيين، موضحًا أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز": "لست راضيًا عن ذلك. لا أريد أن أراه. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".
مواضيع ذات صلة
نقابة الصحافة تدين مجزرة "ناصر الطبي" في غزة
lebanon 24
25/08/2025 23:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غارة مستشفى ناصر.. ألمانيا تدعو للتحقيق
lebanon 24
25/08/2025 23:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين دشن وشقير وحدة غسيل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري
lebanon 24
25/08/2025 23:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان يعلّق على مجزرة مستشفى السويداء: لإعدام الفاعلين
lebanon 24
25/08/2025 23:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
15:20 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:56 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24