بعد مجزرة مستشفى ناصر في غزة.. ماذا قال ترامب؟

أكد الرئيس الأميركي اليوم الاثنين، أن الأوضاع الإنسانية في "مروّعة"، معلنًا أن عدد الرهائن المتبقين في القطاع يقل عن 20 شخصًا، متعهدًا بالعمل على إخراجهم.وأعرب عن استيائه من الغارة التي استهدفت في غزة، وأودت بحياة 20 شخصًا بينهم خمسة صحفيين، موضحًا أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم.وقال للصحفيين في ، وفق ما نقلته وكالة " ": "لست راضيًا عن ذلك. لا أريد أن أراه. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".