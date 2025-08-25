حرب أوكرانيا.. روسيا تستخدم قنابل يدوية حرارية جديدة

Advertisement

ذكرت تقارير صحفية أن بدأت مؤخراً باستخدام نموذج جديد من القنابل اليدوية الحرارية - التفجيرية في الحرب مع ، تحت اسم "إر جي 60".وأوضحت وكالة "تاس" الروسية أن تصميم هذه القنبلة تم تسجيله كبراءة اختراع لدى " للأبحاث الكيميائية التطبيقية" باسم "إر جي 60 تي بي أو 1".وتتميز القنبلة الجديدة بجسم بوليميري يضم 900 قطعة فولاذية، صُممت لدمج تأثيرات التجزئة والانفجار الحراري، كما يمكنها نشر مواد قابلة للاشتعال، ما يؤدي إلى انفجار عالي الحرارة وقوي الضغط، وتصل سرعة الشظايا التي تطلقها إلى ما بين 1300 و1500 متر في الثانية.وأشار مؤلفو براءة الاختراع إلى أن القنبلة جاهزة للإنتاج التسلسلي، وقد استخدم الجيش الروسي عينات منها خلال عمليات في صيف 2025. وأوضحوا أن أي شخص يقترب من موقع الانفجار حتى مسافة 8 أمتار معرض لخطر الموت، حتى لو كان يرتدي سترة واقية من الرصاص من الدرجة الثانية.في المقابل، يستخدم الجيش الأوكراني قنابل يدوية حرارية من طراز "إر جي تي 27"، وتزن حوالي 600 غرام، وتنتج كرة نارية بحجم يصل إلى 13 متراً مكعباً، ما يدل على استمرار سباق التسليح واستخدام الأسلحة المتطورة في النزاع الدائر بين البلدين.