لحظات قبل استشهادها.. مريم أبو دقة تنشر من داخل المستشفى المستهدف

تداول نشطاء على ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للصحفية مريم أبو دقة، قبل ساعات من استشهادها في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب ، وأسفر عن استشهاد أربعة صحفيين آخرين.



وأفاد النشطاء أن أبو دقة كانت قد نشرت الفيديو عبر خاصية " " على حسابها في "إنستغرام" قبل نحو ساعتين فقط من وفاتها، حيث ظهرت وهي توثق لحظة وجودها داخل مصعد على أنغام أنشودة "الجنة بتستنى"، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بعد إعلان خبر استشهادها.

عندما لا يجدي ولا ينفع الكلام، تتدخّل ملامح الوجوه وتُعبِّر العيون عن السّرّ المكنون❗



آخر فيديو وآخر نشيد استمَعَت إليه الصحفية #مريم_أبو_دقة وهي تصوِّر نفسها في المصعد

"جنّة بتستنى وهنا من ربي ورضوان"



💔 فيديو صامت تتكلّم فيه بنظرات عيونها إلى الكاميرا دون أي شيء آخر ..💔 pic.twitter.com/oeTAGZoWXI — #غزة_قضيتي (@MslimAftakhir) August 25, 2025 Advertisement



وأوردت الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية، أن الصحفيين الذين قتلوا إلى جانب مريم أبو دقة هم: وأوردت الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية، أن الصحفيين الذين قتلوا إلى جانب مريم أبو دقة هم:

- حسام المصري، مصور صحفي يعمل مع وكالة .

- محمد سلامة، مصور صحفي يعمل مع قناة .

- معاذ أبو طه، صحفي يعمل مع شبكة NBC الأميركية.



كما أسفر القصف عن سقوط عدد من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء محاولاتهم إخلاء الجرحى.



وكانت مريم أبو دقة تعمل مع عدة مؤسسات إعلامية من بينها "اندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس" (AP).



، أقر الجيش بقصف منطقة مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان أمر بإجراء تحقيق، مضيفاً في بيان: "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".

(سكاي نيوز)