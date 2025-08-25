Advertisement

عربي-دولي

لحظات قبل استشهادها.. مريم أبو دقة تنشر من داخل المستشفى المستهدف

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1408944-638917576046671399.png
Doc-P-1408944-638917576046671399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة، قبل ساعات من استشهادها في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد أربعة صحفيين آخرين.

وأفاد النشطاء أن أبو دقة كانت قد نشرت الفيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" قبل نحو ساعتين فقط من وفاتها، حيث ظهرت وهي توثق لحظة وجودها داخل مصعد على أنغام أنشودة "الجنة بتستنى"، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بعد إعلان خبر استشهادها.
 
Advertisement


وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية، أن الصحفيين الذين قتلوا إلى جانب مريم أبو دقة هم:
- حسام المصري، مصور صحفي يعمل مع وكالة رويترز.
- محمد سلامة، مصور صحفي يعمل مع قناة الجزيرة.
- معاذ أبو طه، صحفي يعمل مع شبكة NBC الأميركية.

كما أسفر القصف عن سقوط عدد من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء محاولاتهم إخلاء الجرحى.

وكانت مريم أبو دقة تعمل مع عدة مؤسسات إعلامية من بينها "اندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس" (AP).

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان أمر بإجراء تحقيق، مضيفاً في بيان: "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
مجمع ناصر الطبي: 14 شهيدا بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة
lebanon 24
26/08/2025 03:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يُعاين في هذه الأثناء المكان المستهدف داخل مدينة النبطية
lebanon 24
26/08/2025 03:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
lebanon 24
26/08/2025 03:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
lebanon 24
26/08/2025 03:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2025-08-25
16:31 | 2025-08-25
16:10 | 2025-08-25
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24